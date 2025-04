Il Torino torna a sorridere. Dopo oltre un mese senza successi, la squadra di Paolo Vanoli ritrova i tre punti superando per 2-0 l’Udinese, staccandola in classifica e consolidando il decimo posto. A decidere la sfida due gol, uno per tempo: il primo di Adams, al suo decimo centro stagionale, il secondo del giovane Dembelé, alla prima rete in Serie A.

Per i friulani è l’ennesima caduta: quinta sconfitta consecutiva per la squadra di Runjaic, che paga ancora una volta gravi errori individuali, stavolta di Lovric e Solet. Non basta una discreta reazione nella ripresa: il Toro è stato più concreto.

Avvio lento, poi la fiammata granata

La partita parte su ritmi bassi. Il Torino è bloccato, anche per l’assenza di Vlasic, e fatica a creare. L’Udinese è ordinata, chiude gli spazi e concede poco. Ma nel calcio basta poco per cambiare tutto.

Al 21’ i friulani esultano per un gol di Atta , su assist di Ekkelenkamp , ma il fuorigioco di qualche millimetro dell’attaccante francese vanifica tutto.

, su assist di , ma il fuorigioco di qualche millimetro dell’attaccante francese vanifica tutto. Passano quattro minuti e arriva l’errore grave di Lovric , che perde palla sulla trequarti.

, che perde palla sulla trequarti. Linetty serve Ricci, Okoye respinge come può, ma sulla seconda palla c’è Adams, puntuale, che firma l’1-0.

Un gol da attaccante vero, quello del nigeriano, che conferma il suo ottimo rendimento stagionale.

L’Udinese si sveglia ma non punge

Nel secondo tempo l’Udinese prova a reagire. Tra il 48’ e il 49’ arrivano due buone occasioni:

Sinistro di Lovric , troppo centrale.

, troppo centrale. Tiro ravvicinato di Atta, respinto bene con i piedi da Milinkovic-Savic.

Sembra l’inizio di una rimonta, ma il Torino tiene. Perde Ricci per un colpo al ginocchio, ma non si scompone. E poco dopo colpisce di nuovo.

Dembelé chiude i conti

Al 67’ arriva il raddoppio. Il protagonista è il debuttante Perciun, che pesca un cross preciso dalla destra. La difesa dell’Udinese sbanda ancora: Solet sbaglia il rinvio, il pallone arriva a Dembelé, che non ci pensa due volte e batte Okoye con il destro.

È la prima rete nel massimo campionato per il giovane talento granata. E vale oro, perché spegne ogni speranza friulana e regala una vittoria liberatoria al Toro.

Toro concreto, Udinese in crisi

Il Torino ha fatto il minimo indispensabile ma con efficacia. La squadra di Vanoli ha saputo approfittare degli errori avversari e ha gestito il vantaggio senza affanni. Gli ingressi dalla panchina hanno dato energia, e Milinkovic-Savic ha risposto presente nei momenti decisivi.

L’Udinese, invece, continua a soffrire:

Tanti errori in impostazione

Difesa poco solida

Attacco che crea ma non conclude

Serve una scossa, e in fretta, per non scivolare ancora più giù.