The Couple – una vittoria per due: anticipazioni puntata del 28 aprile, dove vederlo

Lunedì 28 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con “The Couple – Una vittoria per due”, il reality game condotto da Ilary Blasi. In studio con lei ci saranno Francesca Barra e Luca Tommassini.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, mette in gioco strategie, emozioni e colpi di scena tra le coppie in gara.

Primo televoto ed eliminazione

Questa sera il verdetto del televoto sarà decisivo: una delle due coppie in nomination dovrà lasciare il gioco.

I contendenti sono:

Jasmine e Pierangelo

Thais ed Elena

Chi perderà dovrà rinunciare al sogno di vincere il montepremi di un milione di euro.

Inoltre, le chiavi della coppia eliminata passeranno a un’altra coppia in gara. Un passaggio che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco.

Sfide, alleanze e tensioni

Dopo l’eliminazione, i concorrenti rimasti dovranno affrontare:

Duelli emozionanti

Scelte strategiche che influenzeranno le dinamiche della casa

Decisioni importanti che potrebbero creare nuovi schieramenti

Oltre alle sfide ufficiali, a infiammare l’atmosfera ci saranno simpatie, antipatie e tensioni crescenti.

Tra i momenti più discussi:

Le sorelle Boccoli protagoniste di una dura lite che ha spiazzato gli altri concorrenti.

Le prime alleanze che iniziano a scricchiolare.

Il gioco si fa sempre più duro, e ogni mossa potrebbe costare cara.

Dove seguire The Couple – Una vittoria per due

La puntata sarà trasmessa su Canale 5 e sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity.

Per restare aggiornati: