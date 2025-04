Pamela Prati, Simona Tagli, Chiara Boni, Patrizia Rossetti ed Emanuela Folliero saranno le protagoniste del gran finale di stagione di Storie di donne al bivio weekend, lo spin off del sabato pomeriggio di Rai 2.

Il programma, ideato e condotto da Monica Setta, andrà in onda sabato 3 maggio 2025 alle 15 su Rai 2, come sempre in fascia pomeridiana.

Un programma che ha conquistato il pubblico

Partito lo scorso anno, Storie di donne al bivio weekend ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel palinsesto di Rai 2. Monica Setta ha portato a casa una media del 5% di share, un risultato di tutto rispetto per la rete.

Un dato che conferma come il pubblico abbia apprezzato il format, basato su racconti, emozioni e storie di donne che si trovano a un momento chiave della loro vita.

Tra i punti di forza del programma:

Ospiti di rilievo , provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

, provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura. Temi forti e attuali , raccontati con sensibilità.

, raccontati con sensibilità. Stile diretto di Monica Setta, capace di creare empatia con il pubblico.

Il ruolo chiave di Paolo Corsini

Dietro il successo di Storie di donne al bivio weekend c’è anche la visione di Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti Rai.

Fu lui a credere nel progetto e a decidere di inserirlo nella programmazione del sabato pomeriggio, intuendone subito le potenzialità.

La scelta si è rivelata vincente: il programma ha conquistato una fetta di pubblico molto fedele.

Un piccolo cult grazie anche alla Gialappa’s

Non solo ascolti. Storie di donne al bivio ha ricevuto anche un riconoscimento speciale: l’omaggio da parte della Gialappa’s Band.

Il gruppo comico ha dedicato uno spazio ironico e affettuoso al programma, confermando la sua crescente popolarità.

Questo momento ha contribuito a rafforzare la percezione di Storie di donne al bivio come piccolo cult del sabato pomeriggio televisivo.

Pronti al salto in prima serata

Il futuro di Storie di donne al bivio si preannuncia ancora più importante. Dopo il successo ottenuto nella fascia pomeridiana, il programma è pronto a sbarcare in prima serata.

Un passo importante, che testimonia la fiducia di Rai 2 e l’apprezzamento del pubblico.

Il progetto di portare il format in prime time punterà a valorizzare ancora di più le “quote azzurre”, con storie che parleranno anche di uomini.

Gli ospiti dell’ultima puntata

Per il gran finale del sabato, Monica Setta ha scelto un parterre di ospiti davvero speciale:

Pamela Prati , icona della televisione italiana.

, icona della televisione italiana. Simona Tagli , personaggio amatissimo dagli anni ’90.

, personaggio amatissimo dagli anni ’90. Chiara Boni , stilista di fama internazionale.

, stilista di fama internazionale. Patrizia Rossetti , storica conduttrice e volto noto di Rai e Mediaset.

, storica conduttrice e volto noto di Rai e Mediaset. Emanuela Folliero, una delle annunciatrici più amate di sempre.

Cinque donne diverse, ognuna con una storia intensa da raccontare.

La puntata si preannuncia carica di emozioni, con interviste a cuore aperto e tanti momenti da ricordare.