Serie A, 21 Aprile 2025: Genoa-Lazio e Parma-Juventus in campo a Pasquetta

Ultime due gare della 33esima giornata oggi, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Alle 18 Genoa – Lazio mentre in serata Parma – Juventus.

Stadio Ferraris Genova (depositphotos)

Genoa-Lazio: la Lazio cerca riscatto, il Genoa punta al decimo posto

Orario: 18:00

Stadio: Luigi Ferraris, Genova

La Lazio, reduce dall’eliminazione in Europa League, affronta un Genoa solido in casa. I rossoblù, imbattuti al Ferraris nel 2025, cercano di scalare la classifica per avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria. I biancocelesti, invece, hanno bisogno di punti per mantenere vive le speranze europee.

Probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Indisponibili:

Genoa : Malinovskyi (infortunato).

: Malinovskyi (infortunato). Lazio: Isaksen (squalificato), Nuno Tavares e Patric (infortunati).

Parma-Juventus: i bianconeri vogliono consolidare il quarto posto

Orario: 20:45

Stadio: Ennio Tardini, Parma

La Juventus, quarta in classifica, affronta un Parma in cerca di punti salvezza. I bianconeri cercano continuità dopo la vittoria contro il Lecce per mantenere la posizione Champions. I ducali, dopo una serie di risultati utili, puntano a conquistare punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolo.

Probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Conceiçao; Vlahovic.

Indisponibili: