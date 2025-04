Scudetto 2025: cosa succede se Inter e Napoli chiudono a pari punti?

Il campionato di Serie A 2024/2025 si avvia al finale con un livello di tensione altissimo. A cinque giornate dal termine, in vetta alla classifica ci sono Inter e Napoli, entrambe a 71 punti. Una situazione che promette emozioni forti fino all’ultima giornata, e che potrebbe addirittura sfociare in uno spareggio per lo scudetto.

Il calendario, sulla carta, sembra più favorevole per la squadra di Antonio Conte, mentre l’Inter di Simone Inzaghi dovrà gestire un finale di stagione complicato: oltre al campionato, ci sono la semifinale di ritorno di Coppa Italia e il doppio confronto europeo con il Barcellona nei quarti di Champions League.

Cosa dice il regolamento

Secondo il regolamento attuale della Serie A, se due squadre terminano a pari punti in testa alla classifica, non si guarda la differenza reti, ma si va allo spareggio.

Lo spareggio si gioca in gara unica, sul campo di una delle due finaliste. Il criterio per scegliere la sede è legato agli scontri diretti nel corso del campionato. Ma qui nasce il problema: sia all’andata che al ritorno, Inter e Napoli hanno pareggiato 1-1. Quindi la situazione è in perfetto equilibrio.

Si procede allora con altri criteri:

Differenza reti negli scontri diretti → in parità

→ in parità Differenza reti in campionato → al momento è in vantaggio l’Inter

→ al momento è in vantaggio l’Inter Gol segnati in campionato → anche qui l’Inter è avanti

→ anche qui l’Inter è avanti Sorteggio, in caso di ulteriore parità

Se, per motivi di ordine pubblico, non fosse possibile disputare la partita in casa di una delle due squadre, lo stadio Olimpico di Roma diventerebbe sede dello spareggio.

L’unico precedente: Bologna-Inter nel 1964

Nella storia della Serie A, c’è un solo precedente di spareggio per lo scudetto. Risale alla stagione 1963/64, quando il Bologna di Fulvio Bernardini vinse per 2-0 contro l’Inter di Helenio Herrera. Anche quella volta, la sfida si giocò a Roma, davanti a un pubblico infuocato.

Quell’episodio rimane ancora oggi un momento storico del calcio italiano, ma potrebbe presto essere affiancato da una nuova sfida ad altissima tensione.