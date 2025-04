Roma-Verona 1-0: Shomurodov firma il successo giallorosso

Tre punti d’oro per la Roma

La Roma batte l’Hellas Verona 1-0 allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Eldor Shomurodov al 4′. Con questa vittoria, i giallorossi salgono a 57 punti, agganciando il Bologna al quinto posto e portandosi a -2 dalla Juventus, quarta in classifica. Un risultato fondamentale nella corsa europea della squadra della capitale.

Il gol decisivo

Dopo pochi minuti di gioco, Cristante lancia Soulé sulla destra. L’argentino entra in area con grande determinazione, supera un avversario con un dribbling secco e calcia verso la porta. Il portiere Montipò riesce a respingere il tiro, ma Shomurodov è il più rapido ad avventarsi sul pallone e insacca da pochi passi, portando in vantaggio i giallorossi.

Il resto della partita

Dopo il vantaggio, la Roma gestisce il gioco con autorità, controllando il possesso palla e cercando di consolidare il risultato. Il Verona prova a reagire, ma senza riuscire a creare vere occasioni da gol contro una difesa romana ben organizzata. Nel secondo tempo, il gialloblù Mosquera tenta la sorpresa con un tiro da fuori area, ma la palla esce di poco a lato della porta difesa da Svilar. La Roma ha mantenuto il controllo fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria preziosa.

Classifica aggiornata

Roma : 57 punti

: 57 punti Bologna : 57 punti

: 57 punti Juventus: 59 punti

La Roma si avvicina sensibilmente alla zona Champions, mettendo pressione alle squadre che la precedono, mentre il Verona resta relativamente tranquillo a +8 dalla zona retrocessione, continuando il suo percorso verso la salvezza.

Prossimi impegni

Nella prossima giornata di campionato, la Roma affronterà l’Inter in trasferta in un match che potrebbe consolidare ulteriormente le ambizioni europee dei giallorossi contro le ambizioni scudetto dei nerazzurri. Il Verona giocherà in casa contro il Cagliari in una sfida fondamentale per continuare a raccogliere punti in chiave salvezza.