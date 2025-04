Roma, capolavoro di Ranieri: Inter battuta 1-0, sogno Champions vivo

Un colpo da maestro quello firmato da Claudio Ranieri a San Siro: la sua Roma batte l’Inter 1-0, rilanciandosi nella corsa all’Europa e, forse, accendendo una speranza per la Champions League. Una vittoria che sconvolge il campionato, spingendo il Napoli verso lo scudetto e lasciando i nerazzurri di Inzaghi in crisi piena, con tre sconfitte in otto giorni.

L’orgoglio della Roma, la crisi dell’Inter

Lo stadio applaude i suoi, ma la festa è giallorossa.

Ranieri rompe la tradizione negativa negli scontri d’alta quota e porta a 18 i risultati utili consecutivi della Roma (44 punti su 54), come non accadeva dal 2010, sempre sotto la sua guida.

Per l’Inter, invece, allarme acceso: squadra apparsa scarica più che distratta, con il rischio di compromettere tutto, dalla semifinale di Champions al duello interno con Antonio Conte.

Concretezza ed equilibrio: il marchio Ranieri

La Roma ha vinto 1-0 per l’ottava volta in campionato (la settima con Ranieri), confermandosi l’unica squadra imbattuta del 2025 nei cinque principali tornei europei.

Ranieri ha dato all’Inter l’illusione del controllo (69,5% di possesso palla), ma ha bloccato le fonti di gioco:

Shomurodov a uomo su Calhanoglu

a uomo su Koné centrale nei mediani, con Cristante e Pellegrini mezzali

La Roma ha soffocato Lautaro e tenuto l’Inter lontana da Svilar, costruendo una diga difensiva impenetrabile.

Soulé illumina San Siro

Il protagonista assoluto è stato Matias Soulé.

L’esterno ha giocato “alla Dybala”, prendendo sempre più spazio nella Roma, grazie anche ai continui miglioramenti che ne stanno facendo una Piccola Gioia sempre più preziosa.

Tante occasioni sprecate, ma Roma in controllo

La Roma avrebbe potuto chiudere il match già nel primo tempo:

Shomurodov ha sprecato il 2-0 in modo clamoroso

ha sprecato il 2-0 in modo clamoroso Nella ripresa occasioni anche per Dovbyk, Pisilli e Angeliño, ma Sommer ha tenuto viva l’Inter

Dall’altra parte, i nerazzurri hanno prodotto poco:

Infortunio immediato per Pavard

Giornata no per Dimarco e Barella

e Cambi inefficaci, anche dopo il passaggio al 3-4-1-2

I numeri parlano chiaro: la Roma ha concesso solo 3 gol nelle ultime 11 giornate, dimostrando che, senza tanto fuoco in attacco, Ranieri ha puntato tutto sulla solidità difensiva. E ha avuto ragione.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/