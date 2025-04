Raphael Gualazzi, acclamato cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore di fama internazionale, torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane. L’artista, noto per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, porterà sul palco la sua straordinaria versatilità con tre diversi progetti live a partire da maggio 2025.

Tre anime musicali, un solo artista

Il tour 2025 di Gualazzi si articola in tre diverse formazioni che permettono di apprezzare le molteplici sfaccettature del suo talento. La dimensione “piano-vocal” offre un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni dell’artista, restituendo alle composizioni la loro forma più autentica ed essenziale.

Durante questi concerti in solo, Gualazzi ripercorre un repertorio eclettico e variegato, che spazia dai brani scritti per colonne sonore ai divertissements su arie d’opera, dagli omaggi alla tradizione afro-americana alle incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

Il quintetto, che l’artista definisce affettuosamente come la sua “astronave musicale”, rappresenta invece la dimensione più dinamica e interattiva. In questa formazione, Gualazzi scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele.

Il gruppo, consolidato da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità:

Anders Ulrich al contrabbasso

al contrabbasso Luigi Faggi alla tromba

alla tromba Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera

all’organo Hammond e tastiera Gianluca Nanni alla batteria

Il repertorio proposto dal quintetto è energico e profondo, e ripercorre non solo i grandi successi dell’artista ma anche composizioni che valorizzano la vocalità dei musicisti, celebrando sonorità soul, jazz, pop e swing. Ad impreziosire l’andamento dello spettacolo vi sono momenti in trio e piano solo, che rendono omaggio a celebri arie d’opera o temi cari all’artista.

Infine, i concerti di Raphael Gualazzi con Orchestra, egregiamente arrangiata e diretta dal Maestro Stefano Nanni, offrono l’opportunità di ascoltare le composizioni più interessanti dell’artista dal 2005 a oggi, svelando anche brani dei suoi esordi raramente eseguiti dal vivo.

Questi concerti orchestrali rappresentano una vera e propria celebrazione di tutte le dimensioni dell’esistenza umana: profondità, leggerezza, vita, amore, oblio, luce, realtà e fantasia. L’unione di classicità e sonorità ispirate alla cultura afro-americana nelle sue infinite sfaccettature rende queste performance un’esperienza unica e imperdibile.

Un calendario ricco di appuntamenti

Il tour 2025 di Raphael Gualazzi toccherà numerose città italiane, con un calendario in continuo aggiornamento. Ecco le prime date annunciate:

11 maggio : Bagnacavallo (RA) presso Torre di Traversara per Ravenna Festival (in quintetto)

: Bagnacavallo (RA) presso Torre di Traversara per Ravenna Festival (in quintetto) 28 maggio : Milano per La Milanesiana (Piano solo)

: Milano per La Milanesiana (Piano solo) 30 maggio : Fano (PU) per Brodetto Fest (in quintetto)

: Fano (PU) per Brodetto Fest (in quintetto) 31 maggio : Monopoli (BA) in Piazza Vittorio Emanuele per Monopolele (Piano solo)

: Monopoli (BA) in Piazza Vittorio Emanuele per Monopolele (Piano solo) 16 giugno : Rivoli (TO) al Parco G. Salvemini per Sguardi Live (Piano solo)

: Rivoli (TO) al Parco G. Salvemini per Sguardi Live (Piano solo) 26 giugno : Casale Monferrato (AL) con l’Orchestra Maderna

: Casale Monferrato (AL) con l’Orchestra Maderna 5 luglio : Venaus (TO) all’Arena delle Alpi per Borgate dal Vivo Festival (in Trio)

: Venaus (TO) all’Arena delle Alpi per Borgate dal Vivo Festival (in Trio) 15 luglio : Cesena (Piano solo) per Emilia Romagna Festival

: Cesena (Piano solo) per Emilia Romagna Festival 16 luglio : Castel San Pietro Terme (Piano solo) per Emilia Romagna Festival

: Castel San Pietro Terme (Piano solo) per Emilia Romagna Festival 20 luglio : Scolacium (CZ) live con Orchestra Scolacium

: Scolacium (CZ) live con Orchestra Scolacium 1 agosto : Roma presso la Casa del Jazz per Summertime 2025

: Roma presso la Casa del Jazz per Summertime 2025 8 agosto : Civitanova Marche (MC) allo Shada Club (Piano solo)

: Civitanova Marche (MC) allo Shada Club (Piano solo) 12 agosto : Sassari in Piazza Monica Moretti per il Festival Abbabula con l’Orchestra Ente Lirico De Carolis

: Sassari in Piazza Monica Moretti per il Festival Abbabula con l’Orchestra Ente Lirico De Carolis 13 agosto : Neoneli (OR) con l’Orchestra Ente Lirico De Carolis per il Festival Dromos

: Neoneli (OR) con l’Orchestra Ente Lirico De Carolis per il Festival Dromos 22 agosto: Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Un artista dalla carriera poliedrica

Raphael Gualazzi si è affermato nel panorama musicale internazionale grazie al suo straordinario talento e alla sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca e sperimentazione, che lo hanno portato a esplorare e fondere stili differenti, dal jazz al blues, dal pop alla musica classica.

La sua notorietà è cresciuta significativamente dopo la vittoria nella categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con il brano “Follia d’amore” e la partecipazione all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, dove ha conquistato il secondo posto. Da allora, Gualazzi ha pubblicato diversi album di successo e ha collaborato con artisti di fama internazionale.

La sua musica si distingue per l’eleganza e la raffinatezza degli arrangiamenti, per il virtuosismo pianistico e per una vocalità potente e versatile, capace di adattarsi a registri e stili diversi.

Un’esperienza musicale unica

I concerti di Raphael Gualazzi rappresentano molto più di una semplice esibizione musicale: sono un vero e proprio viaggio attraverso stili, epoche e sensazioni diverse, guidati dal talento e dalla passione di un artista che ha fatto della contaminazione e della ricerca la sua cifra stilistica.

Che si tratti di un’intima performance in piano solo, di un energico concerto con il quintetto o di una maestosa esibizione con orchestra, ogni spettacolo promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico, offrendo un’esperienza musicale di altissimo livello.

Il tour 2025 rappresenta quindi un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona musica di assistere dal vivo alle performance di uno degli artisti più originali e talentuosi del panorama musicale italiano e internazionale.