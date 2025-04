Lunedì 28 aprile 2025, al Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, è stata presentata la programmazione estiva della Radio Norba Arena. Un progetto ambizioso che animerà la città con 12 grandi appuntamenti musicali tra giugno e luglio.

Paola Romano ha sottolineato:

Pietro Petruzzelli ha evidenziato:

Con oltre 40.000 biglietti già venduti e spettatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero (30%), la Radio Norba Arena si candida a diventare uno dei principali poli musicali del Sud Italia.

18 giugno – Duran Duran

La storica band britannica aprirà la stagione con una delle sole quattro date italiane.

3 luglio – Bresh

La voce urban più autentica d’Italia farà tappa a Bari con il suo tour estivo.

4, 5, 7 e 8 luglio – Oesais

La parodia irresistibile degli Oasis firmata da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.

12 luglio – CCCP – Fedeli alla linea

Concerto-evento in esclusiva regionale per il Locus Festival.

14 luglio – Antonello Venditti

Speciale tour celebrativo: “Notte prima degli esami – 40th Anniversary (2025 edition)”.

16 luglio – IRAMA

Pop, elettronica e influenze latine per uno dei protagonisti della nuova musica italiana.

17 luglio – Nile Rodgers & Chic

Leggenda vivente del funk e della disco, per una tappa esclusiva del Locus Festival.

18 luglio – Brunori Sas

Cantautorato intenso e poetico con il nuovo album L’albero delle noci.

19 luglio – Nayt e Psicologi

Gran finale con due nomi simbolo della Generazione Z.

Gaetano Frulli ha spiegato:

«Dalla collaborazione tra nuova Fiera del Levante, Bass culture e Radio Norba è nato questo nuovo format con il quale per 5 anni andremo a concentrare nel periodo estivo concerti e spettacoli in modo da creare un nuovo contenitore nella città – ha dichiarato Gaetano Frulli -. La sfida che abbiamo voluto lanciare durante le due ultime edizioni della Campionaria, grazie alla collaborazione tra questi nostri partner e attraverso le competenze di tutti noi, permetterà alla Fiera del Levante di vivere anche in un periodo nel quale solitamente non si organizzano manifestazioni fieristiche».