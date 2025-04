La classifica Earone Airplay Radio della settimana 17 del 2025, relativa al periodo 18-24 aprile 2025, vede una nuova vetta: sono i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali a conquistare il primo posto con il brano Bottiglie vuote.

Un sorpasso che testimonia l’enorme successo della canzone, capace di scalzare Doechii, stabile in classifica ma ora al terzo posto.

Il Leader Della Settimana: Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali Con Bottiglie vuote

Con una crescita costante, il brano Bottiglie vuote di Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali conquista il primo posto, superando l’agguerrita concorrenza internazionale.

Un mix tra ironia e malinconia, che ha trovato ampio spazio nel cuore degli ascoltatori e nelle playlist radiofoniche, portando il gruppo e il cantautore pavese in vetta.

I Brani Più Ascoltati Della Settimana

Pinguini Tattici Nucleari in vetta alla classifica dei brani più trasmessi in radio (18-24 Aprile 2025)

Ed Sheeran continua la sua ascesa con Azizam, secondo in classifica e ormai presenza fissa nella top 5.

continua la sua ascesa con Azizam, secondo in classifica e ormai presenza fissa nella top 5. Doechii con Anxiety perde due posizioni ma resta salda al terzo posto.

con Anxiety perde due posizioni ma resta salda al terzo posto. Cesare Cremonini e Elisa con Nonostante tutto scendono al quarto posto.

con Nonostante tutto scendono al quarto posto. Marracash guadagna una posizione con Lei e si attesta al quinto posto.

guadagna una posizione con Lei e si attesta al quinto posto. Miley Cyrus con End of the World scende al sesto posto dopo settimane di crescita.

Le Novità E I Cambiamenti

Elodie risale fino alla settima posizione con Mi Ami Mi Odi, segnando il miglior piazzamento del brano fino ad ora.

risale fino alla settima posizione con Mi Ami Mi Odi, segnando il miglior piazzamento del brano fino ad ora. Tananai con Alibi scende all’ottavo posto.

con Alibi scende all’ottavo posto. New entry in top 10 per Achille Lauro con Amor, che debutta in nona posizione.

con Amor, che debutta in nona posizione. Chiude la top 10 Lady Gaga, stabile con Abracadabra.

Classifica Delle 10 Canzoni Più Trasmesse In Radio

Top 10 Earone Airplay (18-24 Aprile 2025)

Bottiglie vuote – Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali (Sony) Azizam – Ed Sheeran (Warner) Anxiety – Doechii (EMI) Nonostante tutto – Cesare Cremonini, Elisa (EMI) Lei – Marracash (Island) End of the World – Miley Cyrus (Sony) Mi Ami Mi Odi – Elodie (Island) Alibi – Tananai (Eclectic Records / EMI) Amor – Achille Lauro (Warner) Abracadabra – Lady Gaga (EMI)

Conclusioni

La classifica Earone dal 18 al 24 aprile 2025 segna il ritorno degli artisti italiani ai vertici: con Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali al primo posto, si conferma il gradimento del pubblico per brani che uniscono melodia, identità e testi riconoscibili.

Continua il buon momento per i brani internazionali di Doechii, Ed Sheeran, Miley Cyrus e Lady Gaga, ma anche il ritorno di Elodie e l’ingresso in top 10 di Achille Lauro raccontano una classifica dinamica e in evoluzione.