La disinformazione è diventata un’emergenza globale che contamina ogni ambito dell’attualità. Notizie false, manipolazioni digitali e teorie cospirazioniste proliferano a velocità allarmante nell’ecosistema mediatico contemporaneo. Per contrastare questo fenomeno, la Rai rilancia una delle sue iniziative più apprezzate: le pillole “Uniti contro la disinformazione” tornano dal 30 aprile su tutti i canali dell’azienda di servizio pubblico.

Dieci nuovi episodi contro le fake news

La quarta stagione di questa innovativa campagna di comunicazione, promossa da Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Ufficio Studi, propone dieci nuovi filmati della durata di un minuto ciascuno. Questi brevi ma incisivi contenuti affrontano tematiche di stringente attualità, evidenziando l’importanza della prevenzione nella lotta alle false notizie, i pericoli crescenti dell’Intelligenza Artificiale e l’utilizzo di specifici strumenti per contrastare la disinformazione.

Le pillole sono concepite per fornire al pubblico gli strumenti necessari per navigare consapevolmente nel mare magnum dell’informazione contemporanea, sviluppando un pensiero critico che consenta di riconoscere e difendersi dalle notizie false e manipolate.

Casi emblematici e temi di attualità

La nuova stagione porta all’attenzione del pubblico casi emblematici di disinformazione che hanno avuto impatti significativi sulla realtà sociale. In primo piano troviamo la strage di Southport in Inghilterra, tragico esempio di come la disinformazione online possa innescare pericolosi episodi di violenza nelle piazze. La pillola intitolata “Accendere la miccia” racconta come, dopo l’uccisione di tre bambine a luglio 2024, sui social si diffuse la falsa notizia che l’attentatore fosse un immigrato, quando in realtà si trattava di un cittadino inglese. Questa fake news scatenò violenze, attacchi a moschee e disordini in diverse città del Regno Unito.

Un altro caso significativo riguarda i falsi diffusi durante gli incendi di Los Angeles (gennaio 2025), quando immagini generate con l’Intelligenza Artificiale mostravano la celebre scritta Hollywood avvolta dalle fiamme e la statuetta degli Oscar annerita tra le macerie, diffondendo panico ingiustificato mentre i vigili del fuoco combattevano contro i roghi reali.

L’intelligenza artificiale: nuova frontiera della manipolazione

Particolare attenzione viene dedicata ai video deepfake, come quello che mostra Bill Gates fare dichiarazioni mai pronunciate sulla riduzione della popolazione mondiale per fermare il cambiamento climatico. La pillola “Alla faccia della verità” mette in guardia su come l’intelligenza artificiale generativa sia in grado di creare immagini incredibilmente realistiche ma completamente false.

La disinformazione globale su temi di massa che possono scatenare psicosi collettive viene affrontata nella pillola “Il ragno nella tela”, che racconta come un falso documento della ASL di Novara sul pericoloso “ragno violino” abbia generato allarmismo ingiustificato.

Teorie complottiste storiche e recenti

Le nuove pillole non trascurano le teorie complottiste, dalla storica negazione dello sbarco sulla Luna del 1969, trattata nella pillola “L’eclissi della verità”, fino alle recenti falsità sull’alluvione di Valencia (ottobre 2024), quando complotti infondati attribuirono la catastrofe all’inseminazione delle nuvole o all’uso di onde radio nella ionosfera.

Restano teatro di disinformazione online anche i recenti conflitti internazionali, come illustrato nella pillola “La guerra a colpi di fake”, e le breaking news, come l’attentato a Donald Trump (luglio 2024), spesso oggetto di manipolazioni attraverso gli strumenti dell’intelligenza artificiale.

Un progetto di alfabetizzazione digitale

L’iniziativa Uniti contro la disinformazione si inserisce nel più ampio percorso di alfabetizzazione digitale portato avanti dal servizio pubblico e rappresenta un tassello fondamentale delle attività di media literacy in cui la Rai è impegnata da tempo.

Attraverso il coordinamento di Rai Ufficio Studi, l’azienda ha contribuito alla nascita dell’Italian Digital Media Observatory (IDMO), un consorzio cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Università Luiss Guido Carli. Oltre alla Rai, partecipano al consorzio importanti realtà come:

Tim

Cy4gate

T6 Ecosystems

NewsGuard

Ansa

Pagella Politica

I filmati fanno parte di una campagna di comunicazione di successo che ha conquistato in passato milioni di utenti e telespettatori con oltre 848 milioni di contatti in Italia, confermandosi come uno strumento efficace nella sensibilizzazione del pubblico sui pericoli della disinformazione.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“L’importanza dell’iniziativa contro le fake news, alla sua quarta edizione“, ha commentato il direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, Marcello Ciannamea, “trova la risposta nell’apprezzamento del nostro pubblico che, attraverso i brevi filmati, riesce a scoprire i mille volti della disinformazione, le possibili soluzioni per contrastare il fenomeno che invade il web e comprenderne quelli che sono i rischi“.

“È indispensabile“, ha dichiarato il direttore di RAI Ufficio Studi, Francesco Giorgino, “che il contrasto alle fake news e la promozione della media literacy, anche in collaborazione con le scuole e le altre agenzie educative, vengano posti al centro del dibattito pubblico“.

Il fact-checking: un’arma contro la disinformazione

La decima pillola, intitolata “Professione fact-checker”, ci ricorda che la lotta alle fake news viene da lontano. Negli anni ’20 a New York, la rivista TIME affidò a una redazione femminile la verifica delle fonti, dando vita al fact-checking, una pratica che con l’avvento del web è diventata essenziale contro la disinformazione. Oggi, centinaia di organizzazioni in tutto il mondo proseguono questa battaglia fondamentale per la salvaguardia dell’informazione corretta.

Dove vedere le pillole anti-disinformazione

Le pillole informative saranno trasmesse a partire dal 30 aprile su tutti i canali Rai, compresi quelli televisivi, radiofonici e le piattaforme digitali come RaiPlay. I contenuti saranno disponibili anche online all’indirizzo https://www.raiplay.it/programmi/pillolecontroladisinformazione.

La brevità dei filmati, appositamente pensati per adattarsi al ritmo frenetico del consumo mediatico contemporaneo, li rende particolarmente efficaci per raggiungere un pubblico ampio e diversificato, offrendo strumenti concreti per riconoscere e contrastare il fenomeno della disinformazione che invade quotidianamente la nostra vita digitale.

In un’epoca in cui le false notizie possono influenzare elezioni, scatenare violenze e minare la fiducia nelle istituzioni, iniziative come questa rappresentano un presidio fondamentale per la difesa della democrazia e del diritto a un’informazione corretta e verificata.