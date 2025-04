Sabato 26 aprile alle 14.40 su Rai 1, torna Passaggio a nord ovest, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela. Una puntata ricca di mete affascinanti, personaggi storici e culture lontane. Un viaggio tra Italia, Spagna e Messico, passando per il genio di Leonardo da Vinci e il talento visionario di James Cameron.

Procida: un borgo sospeso nel tempo

La puntata si apre a Marina Corricella, il borgo marinaro più antico dell’isola di Procida. Le case colorate, affacciate ad anfiteatro sul mare, creano un paesaggio unico. Stradine strette, scalinate e silenzi profondi fanno di questo luogo un piccolo labirinto di bellezza e tranquillità.

Procida, con la sua atmosfera sospesa, è stata anche Capitale italiana della Cultura 2022 e rimane uno dei gioielli più autentici del Mediterraneo.

Ischia: il fascino del Castello Aragonese

Dalla quiete di Procida ci si sposta a Ischia, dove svetta il Castello Aragonese, tra le meraviglie architettoniche dell’isola. Costruito su un isolotto di roccia vulcanica, oggi è collegato alla terraferma da un ponte che parte dal borgo di Ischia Ponte (un tempo chiamato Borgo di Celsa).

Il castello ha attraversato secoli di storia, ospitando monaci, nobili, prigionieri. Le sue mura raccontano guerre, assedi e rinascite.

Il genio visionario di Leonardo da Vinci

Lo sguardo si sposta sul più grande inventore del Rinascimento: Leonardo da Vinci. Cinque secoli fa aveva già progettato:

Carri armati

Scafandri subacquei

Ponti mobili

Robot umanoidi

Oltre alla pittura, Leonardo ha lasciato modelli e progetti di macchine meccaniche che ancora oggi ispirano ingegneri e studiosi.

Grazie alle parole di esperti e ricercatori, la puntata svela dettagli e meccanismi delle invenzioni leonardesche, mostrando quanto fossero in anticipo sui tempi.

La Mancia di Cervantes e Don Chisciotte

Il programma vola poi in Spagna, sulla Mancia, un altopiano arido nel cuore della penisola iberica, incorniciato da:

Monti di Toledo a nord

Sierra Morena a sud

È qui che Miguel de Cervantes trovò ispirazione per il suo romanzo immortale: Don Chisciotte della Mancia. Tra campi spogli, mulini a vento e paesaggi battuti dal sole, Cervantes visse da avventuriero e scrittore.

Il viaggio ripercorre quei luoghi letterari, legando storia e fantasia in uno dei racconti più celebri di sempre.

Messico: le meraviglie di Chichén Itzá

Ultima tappa: Chichén Itzá, sito archeologico nel cuore dello Yucatán, in Messico. È il più conosciuto tra i centri cerimoniali della civiltà Maya, ed è stato riconosciuto:

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1988

Una delle nuove sette meraviglie del mondo

Le rovine perfettamente conservate rivelano una civiltà complessa, con conoscenze astronomiche, architettura avanzata e religioni misteriose.

James Cameron in mostra a Torino

Nella rubrica Passaggio alla Mostra, Alberto Angela ci porta al Museo Nazionale del Cinema di Torino per scoprire The Art of James Cameron. Una mostra dedicata a uno dei registi più iconici degli ultimi decenni.

L’esposizione ripercorre sei decenni di creatività attraverso:

Schizzi originali

Materiale inedito

Oggetti di scena dai suoi film più celebri

Un’occasione rara per esplorare l’universo visivo di Cameron, da Terminator a Avatar, passando per Titanic.