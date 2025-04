Un uomo che ha segnato un’epoca. Un pontefice che ha messo amore, pace e speranza al centro del proprio cammino. Così Papa Francesco viene ricordato da Michele Affidato, maestro orafo calabrese che con le sue opere ha accompagnato e raccontato simbolicamente il Magistero del Santo Padre.

Il dolore per la scomparsa di Jorge Mario Bergoglio si mescola al ricordo personale di chi lo ha conosciuto da vicino.

“Papa Francesco non è più tra noi. Uomo umile e buono che trasmetteva una pace interiore. Il suo sorriso, la sua tenerezza e la sua sempre pronta risposta, alcune volte anche ironica, trasmettendo la sua semplicità – racconta il maestro Michele Affidato, orafo del Vaticano , che lo ha incontrato numerose volte – Il Pontefice argentino che dal 2013 ha guidato la Chiesa universale, è stato un faro per l’umanità, instancabile pellegrino di pace e di speranza”.

Un pontificato segnato dall’inclusione, dalla misericordia e dalla vicinanza agli ultimi. Il Papa che parlava al cuore, anche attraverso i gesti.

Michele Affidato ha ricevuto importanti incarichi dalla Segreteria di Stato Vaticana, realizzando gioielli e sculture donati a capi di Stato e autorità religiose. In molti casi, le opere sono state create insieme al figlio Antonio Affidato, intrecciando arte e fede.

“È stato un grande onore aver lavorato per Papa Bergoglio realizzando numerose opere scultoree e orafe che ne ha fatto dono ai Capi di Stato, di Governo, Ministri e autorità religiose di tutto il mondo che gli facevano visita in Vaticano. Opere, queste, realizzate insieme a mio figlio Antonio dove sono stati raffigurati nel metallo messaggi di pace, di amore, di accoglienza e di solidarietà”.

Le tematiche scelte dal Pontefice sono sempre state presenti nei lavori commissionati:

Non solo formelle e sculture, ma anche oggetti simbolici:

In un’Udienza privata concessa nel Palazzo Apostolico, Papa Francesco ha voluto commentare le opere di Michele Affidato con parole di sincero apprezzamento:

“E’ un piacere salutarvi. Sono originali trasmettono un messaggio (riferendosi alla formella Dialogo tra generazioni). Per esempio questa non è soltanto l’unione delle generazioni ma fa capire che si può guardare una persona dall’alto in basso per aiutarla a sollevarla. E’ un messaggio! E’ Bellissimo, bellissimo, io sono contentissimo di tutto questo”.