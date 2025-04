​Papa Francesco, oggi l’ultimo saluto: funerali a San Pietro e sepoltura a Santa Maria Maggiore​

Questa mattina, alle 10:00, si terranno i funerali di papa Francesco in Piazza San Pietro. La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Si prevede la partecipazione di oltre 200.000 fedeli e di 164 delegazioni ufficiali, tra cui più di 50 capi di Stato e 10 monarchi. ​

Il rito funebre e la sepoltura

Dopo la messa, il feretro sarà trasportato in corteo fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove papa Francesco sarà sepolto secondo le sue volontà. La tomba, semplice e priva di decorazioni, riporterà solo l’iscrizione “Franciscus”. Questa scelta riflette il desiderio del pontefice di un funerale sobrio e senza sfarzo. ​

La partecipazione dei fedeli

Nei giorni precedenti, oltre 250.000 persone hanno reso omaggio alla salma di papa Francesco, esposta nella Basilica di San Pietro. La grande affluenza ha portato il Vaticano a mantenere aperta la basilica anche durante le ore notturne. ​

Misure di sicurezza straordinarie

Per garantire la sicurezza durante l’evento, sono stati mobilitati circa 4.000 agenti delle forze dell’ordine. Le autorità hanno predisposto varchi di accesso controllati e un’area di esclusione aerea sopra il centro di Roma. Inoltre, sono stati installati maxischermi per permettere ai fedeli di seguire la cerimonia anche dalle zone limitrofe. ​

Funerali di Papa Francesco: oltre 160 delegazioni presenti, Milei al posto d’onore

Saranno oltre 160 le delegazioni ufficiali presenti oggi, sabato 26 aprile 2025, ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro, alle 10:00. Tutte le rappresentanze siederanno sul sagrato vaticano, a destra dell’altare guardando la facciata della Basilica.

Al posto d’onore ci sarà la delegazione dell’Argentina, Paese natale del Pontefice, guidata dal presidente Javier Milei, accompagnato dalla sorella Karina, segretaria generale della Presidenza.

La delegazione italiana

Subito dopo, l’Italia, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la figlia Laura, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Della delegazione fanno parte anche:

Ignazio La Russa , presidente del Senato

, presidente del Senato Lorenzo Fontana , presidente della Camera

, presidente della Camera Giovanni Amoroso , presidente della Corte Costituzionale

, presidente della Corte Costituzionale Antonio Tajani e Matteo Salvini , vice presidenti del Consiglio

e , vice presidenti del Consiglio Alfredo Mantovano , sottosegretario alla Presidenza

, sottosegretario alla Presidenza Francesco Di Nitto, ambasciatore presso la Santa Sede

Reali, capi di Stato e leader internazionali

I sovrani regnanti, seduti secondo l’ordine alfabetico francese dei Paesi, saranno:

Re Filippo e Regina Matilde del Belgio

del Belgio Regina Mary di Danimarca

di Danimarca Re Felipe VI e Regina Letizia di Spagna

di Spagna Re Abdullah II e Regina Rania di Giordania

di Giordania Principe Alberto e Principessa Charlene di Monaco

di Monaco Re Carlo Gustavo e Regina Silvia di Svezia

Saranno presenti anche membri delle famiglie reali di Emirati Arabi, Lesotho, Andorra, Liechtenstein e Lussemburgo, con William per il Regno Unito e Mette-Marit per la Norvegia.

Tra i capi di Stato:

Frank-Walter Steinmeier , presidente della Germania, con il cancelliere Olaf Scholz

, presidente della Germania, con il cancelliere Luiz Inacio Lula da Silva , presidente del Brasile

, presidente del Brasile Donald Trump con la moglie Melania

con la moglie Emmanuel Macron con la moglie Brigitte

con la moglie Tamas Sulyok e il premier Viktor Orban per l’Ungheria

Prevista anche la presenza dell’ucraino Volodymyr Zelensky, salvo impegni militari. In ogni caso, saranno presenti la moglie Olena Zelenska e il ministro degli Esteri ucraino.

UE, ONU, Cina, Russia e Palestina

Per l’Unione Europea saranno presenti:

Antonio Costa , presidente del Consiglio Europeo

, presidente del Consiglio Europeo Ursula von der Leyen , presidente della Commissione Europea

, presidente della Commissione Europea Kaja Kallas , Alta rappresentante per gli Affari esteri

, Alta rappresentante per gli Affari esteri Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo

Altri rappresentanti:

Antonio Guterres , Segretario generale ONU

, Segretario generale ONU Chen Chien-jen , vicepresidente di Taiwan per la Cina

, vicepresidente di Taiwan per la Cina Olga Borisovna Lyubimova , ministra della Cultura per la Russia

, ministra della Cultura per la Russia Yaron Sideman , ambasciatore per Israele

, ambasciatore per Israele Mohamed Mustafa, primo ministro palestinese

Il testamento spirituale di papa Francesco

Nel suo testamento, papa Francesco ha espresso il desiderio di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo a lui caro. Ha inoltre chiesto che le spese per la sepoltura fossero coperte da un benefattore anonimo, incaricato dallo stesso papa. ​

Conclusione

I funerali di papa Francesco rappresentano un momento di profonda commozione per la Chiesa cattolica e per il mondo intero. La sua eredità di umiltà, vicinanza ai poveri e impegno per la pace continuerà a ispirare milioni di persone.​

