Una folla continua e composta si è riversata anche oggi intorno e dentro la Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Fin dalle prime ore del mattino, fedeli, turisti, famiglie, bambini e anziani si sono messi in coda sotto un cielo incerto, alternando ombrelli e cappelli per ripararsi da sole e pioggia. Secondo i dati ufficiali, alle 12 di oggi erano oltre 150.000 le persone entrate per salutare Papa Bergoglio.

Oggi chiusura anticipata: Basilica alle 18, piazza alle 17

Per ragioni di sicurezza e logistica, la Protezione Civile ha inviato un It-Alert a tutti i telefoni presenti dentro il Grande Raccordo Anulare di Roma:

Piazza San Pietro ha chiuso alle 17

La Basilica, invece, alle 18, un’ora prima rispetto a quanto annunciato inizialmente

Corteo funebre visibile e lento, per tutti

Dopo i funerali solenni in Piazza San Pietro, che si terranno domani sabato 26 aprile alle 10:00, il feretro del Papa sarà trasportato verso la Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura.

Sicurezza rafforzata e delegazioni internazionali

Saranno impiegati circa 4.000 agenti delle forze dell’ordine e altri 4.000 volontari per garantire la sicurezza durante la cerimonia. Oltre 1.000 agenti scorteranno le delegazioni straniere in arrivo oggi a Roma.

Tra i presenti:

Emmanuel Macron e la première dame Brigitte (in visita oggi pomeriggio alle 18)

e la première dame (in visita oggi pomeriggio alle 18) Il Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres

La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola

Il Principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia

Il Granduca Enrico di Lussemburgo

Il Patriarca Bartolomeo I

Il Patriarca Karekin II

Delegazioni da Palestina, Taiwan, Colombia, Lettonia, Capoverde, Seychelles, Cuba, Ecuador, Perù, Venezuela, El Salvador

Sant’Egidio in piazza con i poveri e i migranti

La Comunità di Sant’Egidio parteciperà ai funerali con una rappresentanza dei poveri e migranti che hanno conosciuto e amato Papa Francesco: dai rifugiati arrivati con lui da Lesbo e Cipro, ai senza dimora accolti a Palazzo Migliori, la struttura vicino al Vaticano affidata alla Comunità nel 2019.

La tomba a Santa Maria Maggiore: pietra sobria e iscrizione essenziale

I preparativi per la sepoltura proseguono anche nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La lastra tombale scelta è in pietra di Finale Chiara, un calcare marino usato dai Romani. L’unica iscrizione voluta da Papa Francesco è il semplice “Franciscus”, per ora visibile appena: si valuta un intervento per renderla più leggibile, ma in modo sobrio.

Secondo quanto raccontato dal cardinale Roland Mackrikas, Papa Francesco inizialmente aveva detto no a quella sepoltura. Poi ci ripensò.