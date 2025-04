Continua l’afflusso di fedeli alla Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Come comunicato dalla Sala stampa vaticana, da mercoledì 23 aprile alle ore 11:00 fino alle 8:00 di questa mattina, sono state oltre 128.000 le persone che hanno reso omaggio al Pontefice scomparso.

Apertura notturna fino alle 2:30, poi di nuovo in fila all’alba

La Basilica ha chiuso temporaneamente alle 2:30 per alcune ore di riordino, per poi riaprire alle 5:40. Alle 7:00, l’orario ufficiale di apertura per la nuova giornata, migliaia di persone erano già in coda, pronte a entrare nella navata centrale per un ultimo, silenzioso saluto.

Fino alle 19:00 di ieri, i visitatori erano già oltre 90.000. Il dato ha poi continuato a salire nella notte, fino a superare la soglia delle 100.000 presenze già in nottata.

Oggi la chiusura della bara, domani i funerali solenni

L’accesso alla Basilica sarà consentito fino alle 19:00 di oggi, venerdì 25 aprile. Subito dopo, si svolgerà il rito per la chiusura della bara, in forma privata, secondo quanto previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

I funerali solenni si terranno domani, sabato 26 aprile, alle 10:00 in Piazza San Pietro. Al termine della celebrazione, il feretro di Papa Francesco sarà traslato verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione, come da desiderio espresso dal Pontefice stesso.