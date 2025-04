Oroscopo settimanale dal 5 all’11 maggio 2025: le previsioni segno per segno

La prima vera settimana di maggio inizia con grande fermento astrologico. Mercurio torna diretto, Marte porta energia e il Sole in Toro chiede stabilità. Le stelle parlano chiaro: è tempo di muoversi, ma con consapevolezza. Ecco l’oroscopo settimanale segno per segno.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Settimana di chiarimenti: sarai diretto, ma attento a non ferire.

Lavoro: Ottimo slancio per riprendere in mano ciò che hai trascurato.

Benessere: Energia in crescita, ma dosala con intelligenza.

Voto: 8

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Dolcezza, stabilità e piccole sorprese in coppia.

Lavoro: Le tue idee concrete convincono: possibili conferme.

Benessere: Equilibrio perfetto.

Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Emozioni contrastanti, ma si risolvono con un po’ di pazienza.

Lavoro: Ritorna l’entusiasmo, ma occhio alla distrazione.

Benessere: Riposo fondamentale.

Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Romanticismo e complicità. I single potrebbero riscoprire una persona del passato.

Lavoro: Chiarezza e buoni riscontri economici.

Benessere: Rinnovo interiore.

Voto: 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Passione alle stelle, ma non tutto gira attorno a te.

Lavoro: Determinazione e grinta ti portano in primo piano.

Benessere: Ottimo tono psicofisico.

Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Cerca di lasciarti andare un po’ di più.

Lavoro: Ottimi risultati per chi lavora con metodo.

Benessere: Meglio rispetto alle scorse settimane.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Venere protegge i tuoi rapporti. Serate romantiche in arrivo.

Lavoro: La diplomazia ti favorisce anche in trattative delicate.

Benessere: Ottima armonia.

Voto: 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: La tua intensità conquista, ma occhio ai contrasti.

Lavoro: Un’idea si concretizza, e bene.

Benessere: Recupero totale.

Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Ritrovi leggerezza e spirito di avventura.

Lavoro: Nuove sfide stimolanti da affrontare con coraggio.

Benessere: Dinamismo alle stelle.

Voto: 9

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Serenità e dialogo con il partner.

Lavoro: Solidità e visione chiara ti danno un vantaggio.

Benessere: Benessere in crescita.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Settimana vivace, ma fai attenzione alle parole.

Lavoro: Idee originali da concretizzare subito.

Benessere: Ricarica mentale necessaria.

Voto: 8

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Momenti romantici, ma resta con i piedi per terra.

Lavoro: Creatività premiata, specie nei settori artistici.

Benessere: Più fiducia in te stesso.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Toro, Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario (9) Ariete, Cancro, Vergine, Capricorno, Acquario, Pesci (8) Gemelli (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Leone, Scorpione, Sagittario

Flop: Gemelli