Le novità Prime Video di maggio 2025: film e serie da non perdere

Il mese di maggio su Prime Video si presenta ricco di nuove proposte interessanti che spaziano tra diversi generi. Gli abbonati alla piattaforma potranno godere di attesi ritorni come il sequel di “Un piccolo favore” con Blake Lively e Anna Kendrick, e la seconda stagione di “Nove perfetti sconosciuti” con Nicole Kidman. Non mancano interessanti novità come “La valutazione“, un dramma di fantascienza che esplora temi sociali contemporanei, e una varietà di serie originali che spaziano dal documentario naturalistico alla commedia, fino al dramma familiare. Completa l’offerta una nuova produzione italiana ambientata nella suggestiva Costiera Amalfitana.

Film in uscita

Un altro piccolo favore – 1 maggio

Blake Lively e Anna Kendrick tornano nel sequel del thriller del 2018. Ambientato a Capri, il film mescola mistero e tradimenti durante un matrimonio.

La valutazione – 8 maggio

Elizabeth Olsen e Alicia Vikander in un dramma di fantascienza su un futuro dove la paternità è regolata da severi controlli psicologici.

Serie TV in uscita

Octopus! – 8 maggio

Documentario che esplora il mondo degli octopus, creature marine affascinanti e intelligenti.

Overcompensating – 15 maggio

Serie comica che segue le disavventure di un gruppo di amici alle prese con le sfide della vita adulta.

Motorheads – 20 maggio

Dramma che ruota attorno a una famiglia appassionata di motori e alle competizioni automobilistiche.

Nove perfetti sconosciuti – Stagione 2 – 22 maggio

Nicole Kidman torna nella seconda stagione della serie che esplora le dinamiche tra sconosciuti in un ritiro benessere.

Sorelle sbagliate – 29 maggio

Nuova serie drammatica che racconta la complessa relazione tra due sorelle con un passato turbolento.

Produzioni italiane

Costiera

Serie ambientata sulla Costiera Amalfitana, segue le vicende di un ex marine che lavora in un hotel di lusso e si trova coinvolto in misteri locali.