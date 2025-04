Le novità Netflix di maggio 2025: film, serie e documentari da non perdere

Il mese di maggio 2025 su Netflix si preannuncia ricco di contenuti interessanti per tutti i gusti. Dalla commedia al thriller, passando per documentari e serie animate, la piattaforma di streaming amplia il suo catalogo con produzioni originali e attesissimi ritorni. Tra le novità più attese troviamo “The Four Seasons” con un cast stellare, l’ultimo volume di “Love, Death & Robots” e la conclusione di “Big Mouth”. Non mancano interessanti proposte cinematografiche e documentari su personalità di spicco del mondo dello sport e della musica, oltre all’evento speciale Tudum che svelerà le anticipazioni sui progetti futuri.

Serie TV in uscita

The Four Seasons – 1 maggio

Una commedia con Tina Fey, Steve Carell e Colman Domingo. Racconta le vacanze di quattro coppie di amici.

Love, Death & Robots – Volume 4 – 15 maggio

Torna la serie animata antologica con nuovi episodi di fantascienza e horror.

Big Mouth – Stagione 8 – 23 maggio

Ultima stagione della serie animata per adulti che esplora l’adolescenza.

Sirens – 22 maggio

Una dark comedy con Julianne Moore e Kevin Bacon. Storia di tre donne in crisi.

Department Q – 29 maggio

Serie crime danese basata sui romanzi di Jussi Adler-Olsen.

Film in uscita

La più grande fan – 1 maggio

Commedia romantica su una fan ossessionata dal suo idolo.

La pallottola smarrita 3 – 7 maggio

Terzo capitolo dell’action francese con inseguimenti e vendette.

La regina del ballo – 23 maggio

Nuovo film della saga horror “La strada della paura”.

La vedova nera – 30 maggio

Thriller su una donna misteriosa con un passato oscuro.

Documentari e speciali

Karol G: Domani è stato molto bello – 8 maggio

Documentario sulla cantante colombiana Karol G.

Baila, Vini – 15 maggio

Storia del calciatore brasiliano Vinícius Júnior.

Caccia all’uomo americana: Osama bin Laden – 14 maggio

Documentario sulla ricerca e l’uccisione di Osama bin Laden.

Fred e Rose West: Una storia britannica dell’orrore – 14 maggio

Documentario sui serial killer britannici Fred e Rose West.

Eventi speciali

Tudum 2025 – 31 maggio

Evento annuale di Netflix con anticipazioni su progetti futuri, tra cui le nuove stagioni di “Mercoledì” e “One Piece”, e i finali di “Stranger Things” e “Squid Game”.