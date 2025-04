Le novità Disney+ di maggio 2025: film e serie da non perdere

Il mese di maggio su Disney+ si preannuncia particolarmente ricco di contenuti per gli appassionati, con un focus speciale sul franchise di Star Wars in occasione del tradizionale “May the 4th“. La piattaforma offre un mix interessante di nuove produzioni e attesi ritorni, tra cui la seconda stagione di Andor che giunge alla sua conclusione e nuovi episodi di Doctor Who. Non mancano proposte cinematografiche di rilievo come il nuovo capitolo della saga Alien e l’atteso remake live-action di Lilo & Stitch. Per gli amanti della gastronomia, il viaggio di Stanley Tucci attraverso le tradizioni culinarie italiane aggiunge un tocco di varietà al catalogo.

Serie TV in uscita

Star Wars: Underworld – 4 maggio

Serie ambientata nel mondo di Star Wars, esplora il lato oscuro della galassia con nuovi personaggi e storie avvincenti.

Andor – Stagione 2 – 22 aprile al 13 maggio

La seconda stagione della serie su Cassian Andor continua con nuovi episodi ogni settimana, concludendosi il 13 maggio.

Doctor Who – Stagione 2 – 12 aprile al 31 maggio

Il Quindicesimo Dottore affronta nuove avventure in questa stagione, con episodi settimanali fino alla fine di maggio.

A Thousand Blows – 21 febbraio

Serie britannica ambientata nella Londra del 1880, segue le vicende di due amici giamaicani coinvolti nel mondo del pugilato clandestino.

Film in uscita

Alien: Romulus – maggio

Nuovo capitolo della saga Alien, diretto da Fede Álvarez, promette suspense e terrore nello spazio profondo.

Lilo & Stitch – 23 maggio

Remake live-action del classico Disney del 2002, racconta la storia dell’amicizia tra una bambina hawaiana e un alieno.

Documentari e speciali

Stanley Tucci: Searching for Italy – maggio

L’attore esplora le tradizioni culinarie italiane in un viaggio attraverso le diverse regioni del paese.