Nissan Elgrand: la futura monovolume ibrida

Nel corso del prossimo autunno, stando alle indiscrezioni, sarà svelata la nuova Nissan Elgrand. Rappresenterà la versione di serie della concept car Hyper Tourer, esposta al Salone di Tokyo del 2023. Potrebbe essere commercializzata anche sul mercato europeo, nel 2026 o 2027.

Infatti, la futura Nissan Elgrand sarà proposta solo nella configurazione e-Power da 204 CV di potenza e 330 Nm di coppia massima, dotata della tecnologia ibrida REV che prevede il motore 1.5 Turbo a benzina come Range Extender per la propulsione elettrica principale.

Oltre alla minivan Nissan Elgrand, sono previste numerose novità per il costruttore giapponese. Innanzitutto, debutteranno le nuove Micra e Juke a propulsione elettrica. Infine, sarebbero allo studio la futura Nissan X-Trail a propulsione ibrida Plug-In Hybrid per il 2027, la SUV di grandi dimensioni X-Terra, i pick-up Frontier e Navara, la nuova Skyline come Super SUV e la supercar GT-R che dovrebbe essere sviluppata parallelamente alla prossima Honda NSX.