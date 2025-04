Nardella: “Il PD favorevole alla difesa comune europea ma contrario al riarmo nazionale”

Dario Nardella, europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Firenze, è intervenuto ai microfoni di Greenwich su Radio Cusano Campus per delineare con chiarezza la posizione del PD sul delicato tema del riarmo e della difesa europea.

La distinzione fondamentale tra riarmo nazionale e difesa comune

“Il Partito Democratico è favorevole a una difesa comune europea, ma fermamente contrario a politiche di riarmo nazionale. Sono due concetti profondamente diversi: il riarmo a livello nazionale rischia di compromettere la costruzione di un vero esercito europeo. Se Paesi come la Germania destinano risorse al potenziamento delle proprie forze armate, si distoglie attenzione e investimenti dal progetto di difesa comune”, ha dichiarato con fermezza Nardella durante l’intervista.

L’europarlamentare ha posto l’accento sulla necessità di affiancare allo sviluppo dell’industria militare una visione chiara e condivisa di politica estera europea. “Occorre riformare le regole per consentire all’Unione di esprimere con maggiore tempestività e chiarezza la propria posizione diplomatica. L’Europa deve dotarsi degli strumenti per parlare con una sola voce nel mondo.”

L’ultima occasione per l’unità europea

Sull’unità dell’Europa, Nardella ha lanciato un monito particolarmente significativo: “Rischiamo di perdere l’ultima occasione per dimostrare unità d’intenti. I conflitti in corso rappresentano un banco di prova importante, ma l’attuale spinta al riarmo nazionale rischia di vanificare ogni progresso. Il programma Rearm UE, che prevede l’utilizzo di fondi europei – originariamente destinati alle infrastrutture – per l’acquisto di armamenti, è profondamente sbagliato. Non si può intaccare l’impalcatura economica e sociale dell’Unione.”

In un’analisi articolata delle criticità attuali, l’eurodeputato ha inoltre evidenziato la necessità di:

Superare il principio dell’ unanimità decisionale

Rafforzare i poteri dell’ Alto Rappresentante per la Politica Estera

Sviluppare una catena di comando unificata

“L’Europa deve rinunciare a una parte della propria sovranità nazionale per costruire una vera Unione. Servono più poteri al commissario europeo che rappresenta la nostra voce nel mondo. Finché ogni Stato continuerà a voler dire la sua, l’Unione resterà debole e divisa.”

Le contraddizioni nella maggioranza di governo

Nardella ha riservato una critica puntuale anche alle divisioni all’interno della maggioranza di governo italiana, sottolineando la mancanza di coerenza su temi strategici: “Non si può costruire una politica estera comune se il governo è diviso anche su questi temi fondamentali. Forza Italia è favorevole, Fratelli d’Italia si astiene, la Lega è contraria. Sono uniti solo quando si tratta di mantenere il potere. Così l’Europa non può ambire a un ruolo di leadership.”

L’intervento si è concluso con un parallelo significativo con altri ambiti in cui l’Europa ha saputo trovare unità d’intenti: “Costruiamo prima una catena di comando, come abbiamo fatto per il mercato unico e la moneta comune. Perché non farlo anche per la difesa?”, ha concluso l’europarlamentare, delineando una via concreta per superare le attuali frammentazioni.

Le dichiarazioni di Nardella si inseriscono nel più ampio contesto del dibattito europeo sulla sicurezza, in un momento in cui le tensioni internazionali rendono particolarmente urgente la definizione di una strategia condivisa per il futuro dell’Unione come attore geopolitico globale.