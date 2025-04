Napoli-Torino: probabili formazioni e anteprima del match del 27 aprile 2025

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 20:45, il Napoli affronta il Torino allo stadio Diego Armando Maradona per la 34ª giornata di Serie A. I partenopei, guidati da Antonio Conte, sono in testa alla classifica a pari punti con l’Inter e puntano a mantenere il primato. Il Torino, allenato da Paolo Vanoli, cerca continuità dopo la vittoria sull’Udinese.

Situazione delle squadre

Napoli: in vetta con l’Inter

Il Napoli ha raggiunto l’Inter in cima alla classifica con 71 punti, grazie alla vittoria contro il Monza e alla sconfitta dei nerazzurri a Bologna. La squadra di Conte ha vinto sei delle ultime otto gare contro il Torino in Serie A, mantenendo cinque volte la porta inviolata nel parziale .

Torino: obiettivo continuità

Il Torino è nono in classifica con 49 punti. Dopo il successo per 2-0 sull’Udinese, i granata cercano di proseguire il buon momento. Tuttavia, il Torino non vince da 12 trasferte consecutive contro il Napoli in Serie A, con cinque pareggi e sette sconfitte .

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 161

: 161 Vittorie Napoli : 55

: 55 Vittorie Torino : 45

: 45 Pareggi: 61

Il punteggio più frequente tra le due squadre è lo 0-0, verificatosi in 25 occasioni, l’ultima delle quali il 6 ottobre 2019 .

Curiosità

Il Napoli ha segnato 178 gol contro il Torino in Serie A, più che contro qualsiasi altra squadra tranne Bologna, Lazio e Roma .

Il Torino ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei) .

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2)

Portiere : Meret

: Meret Difensori : Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera

: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera Centrocampisti : Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay

: Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay Attaccanti : Raspadori, Lukaku

: Raspadori, Lukaku Allenatore: Antonio Conte

Torino (4-3-1-2)

Portiere : Milinkovic-Savic

: Milinkovic-Savic Difensori : Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi

: Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi Centrocampisti : Linetty, Ricci, Casadei

: Linetty, Ricci, Casadei Trequartista : Elmas

: Elmas Attaccanti : Sanabria, Adams

: Sanabria, Adams Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Maurizio Mariani. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci saranno Marini e Guida .

La diretta sarà trasmessa su DAZN e sul canale 214 del satellite di Sky, con collegamento a partire dalle ore 20:30 .

Pronostico

Il Napoli parte favorito, forte del momento positivo e del fattore campo. Il Torino dovrà superare le difficoltà storiche nelle trasferte a Napoli per ottenere un risultato positivo.