Monza-Napoli 0-1: McTominay regala la vetta agli azzurri

Un gol che vale il primo posto

Il Napoli vince 1-0 in trasferta contro il Monza grazie a un colpo di testa di Scott McTominay al 72′. Con questo successo, gli azzurri raggiungono l’Inter in cima alla classifica con 71 punti, in attesa del match dei nerazzurri contro il Bologna.

Primo tempo equilibrato

La partita inizia con un Napoli propositivo ma impreciso sotto porta. McTominay ci prova su punizione, Rrahmani sfiora il gol di testa e Lukaku viene fermato dalla difesa. Il Monza risponde con una buona occasione per Castrovilli, che però non trova la porta.

Secondo tempo: la svolta

Nella ripresa, Conte inserisce Anguissa e Raspadori per dare più spinta. Al 69′, Politano ha una grande chance, ma Turati salva. Tre minuti dopo, Raspadori crossa e McTominay segna di testa, anticipando il portiere.

Finale sotto pressione

Dopo il gol, il Monza tenta il tutto per tutto. Urbanski ci prova nel recupero, ma la difesa del Napoli regge. Gli azzurri portano a casa tre punti fondamentali.

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Napoli sale a 71 punti, agganciando l’Inter al primo posto. Il Monza resta ultimo con 15 punti, a 11 dalla salvezza. Nella prossima giornata, il Napoli affronterà il Torino, mentre il Monza se la vedrà con la Juventus.