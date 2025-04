Monica Setta è uno dei personaggi piu virali del momento. Ogni suo post viene ricondiviso e fa il pieno di centinaia di like dai suoi quasi 90mila followers. Oggi la conduttrice di Storie di donne al bivio e Storie di donne al bivio week end in onda domani in diretta su Rai1 a uno mattina in famiglia, ha postato una foto della sua pasqua casalinga. E l’immagine ritrae uno squarcio della sua elegante abitazione romana ai Parioli con trionfi di orchidee e uova di Pasqua.

Monica Setta, Pasqua in famiglia tra orchidee e uova di cioccolato

“Pasqua in famiglia” scrive Monica Setta che domani sarà in onda e poi ha organizzato un pranzo con la famiglia al Grand Hotel Saint Regis di Roma.