Il Milan si prende la finale di Coppa Italia e, nel farlo, interrompe il cammino dell’Inter verso uno storico Triplete. Quinto derby stagionale e quinta dimostrazione che, nonostante una stagione altalenante, i rossoneri sanno accendersi quando davanti hanno i rivali cittadini.

In un primo tempo in cui l’Inter ha spinto con forza, il Milan ha saputo resistere con spirito e ordine. I primi 30 minuti hanno visto Lautaro e compagni sfiorare il vantaggio più volte. Ma senza capitalizzare.

Conceiçao ha cercato di sorprendere con un assetto iniziale molto offensivo, un 4-2-4 ispirato a Fonseca. Poi ha capito che l’assetto era troppo sbilanciato. È tornato indietro, ha abbassato le linee e dato equilibrio. Ma non è bastato.

Jovic, l’eroe inatteso

La partita l’ha decisa Luka Jovic. A sorpresa titolare al posto di Abraham, che all’Inter aveva già fatto male in stagione. Il serbo ha ripagato la fiducia con una doppietta da attaccante vero.

Primo gol: colpo di testa preciso su assist di Jimenez , con Darmian troppo morbido in marcatura.

, con troppo morbido in marcatura. Secondo gol: zampata da pochi passi, dopo una mischia su corner battuto da Pulisic e tocco sporco di Leao.

Jovic non è nuovo a colpi contro l’Inter: lo aveva già fatto con Eintracht Francoforte e Fiorentina. Questa volta, ha affondato il coltello in una difesa distratta, punendo con freddezza.

Lautaro e Taremi deludono

Dall’altra parte, Lautaro Martinez ha corso tanto ma concluso poco. Ha sprecato una palla gol servita da Taremi, che a sua volta ha fatto poco per giustificare la presenza in campo. L’unica vera occasione per i nerazzurri nella ripresa è arrivata da un colpo di testa di De Vrij, respinto da Maignan.

Il gol che ha spaccato la partita

L’episodio chiave è arrivato poco dopo l’intervallo. Un’azione manovrata del Milan, partita da Theo Hernandez e rifinita da Leao, ha portato al primo vantaggio. L’Inter è rimasta spiazzata, ha concesso troppo spazio, e Jovic ha colpito. Un’azione pulita, l’unica vera costruita con lucidità nel primo tempo. Ma sufficiente a fare male.

Il secondo gol ha poi tagliato le gambe all’Inter. Un altro errore, stavolta di Barella, che ha rinviato male su corner. La palla è rimasta lì, e Jovic ha fatto il resto.

I cambi di Inzaghi non bastano

Nel tentativo di rimettere in piedi la partita, Simone Inzaghi ha mandato in campo in blocco Calhanoglu, Arnautovic, Frattesi e Zalewski. Ma i cambi hanno portato solo caos e confusione, non concretezza. La squadra era stanca, appesantita da una stagione piena di impegni e di aspettative.

Il sigillo finale di Reijnders

Nel finale, il Milan ha chiuso la gara con il terzo gol, costruito sull’asse Leao-Reijnders. L’olandese ha bruciato Martinez con un tiro diagonale secco. Festa completa per il Diavolo, che dopo la Supercoppa sogna ora un altro trofeo.

Conceiçao, comunque, può chiudere la stagione con due coppe. Ma il grande obiettivo dell’Inter, il Triplete, sfuma qui.