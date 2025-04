Milan-Atalanta 20 aprile 2025: probabili formazioni e anteprima

Il big match della 33ª giornata di Serie A mette di fronte Milan e Atalanta in una sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. L’incontro, in programma a San Siro, rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa Champions, con i rossoneri che puntano a blindare il terzo posto e i bergamaschi determinati a risalire posizioni in classifica. Le due formazioni, note per il gioco propositivo, promettono uno spettacolo di alto livello tecnico e tattico.

Situazione delle squadre

Milan

Il Milan, attualmente terzo in classifica, cerca una vittoria per consolidare la posizione in zona Champions League. La squadra di Sérgio Conceição ha mostrato una buona forma nelle ultime partite, con una difesa solida e un attacco efficace.

Atalanta

Gasperini (depositphotos)

L’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini, è in lotta per un posto in Europa. La squadra bergamasca ha ottenuto risultati altalenanti, ma resta pericolosa grazie al suo gioco offensivo e alla capacità di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Precedenti

Negli ultimi 10 incontri tra Milan e Atalanta in Serie A al Meazza, si sono registrati 5 pareggi, 3 vittorie per il Milan e 2 per l’Atalanta.

Probabili formazioni

Milan (3-4-2-1)

Portiere : Sportiello

: Sportiello Difensori : Tomori, Pavlovic, Gabbia

: Tomori, Pavlovic, Gabbia Centrocampisti : Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez

: Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez Trequartisti : Pulisic, Leao

: Pulisic, Leao Attaccante: Jovic

Atalanta (3-4-1-2)

Portiere : Carnesecchi

: Carnesecchi Difensori : Kossounou, Hien, Djimsiti

: Kossounou, Hien, Djimsiti Centrocampisti : Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta

: Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta Trequartista : Pasalic

: Pasalic Attaccanti: Retegui, Lookman

Informazioni sulla partita

Data e ora : domenica 20 aprile 2025, ore 20:45

: domenica 20 aprile 2025, ore 20:45 Stadio : Giuseppe Meazza, Milano

: Giuseppe Meazza, Milano Arbitro : Marco Piccinini

: Marco Piccinini VAR : Michael Fabbri

: Michael Fabbri Diretta TV: DAZN

Pronostico

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre motivate a ottenere un risultato positivo. Il Milan parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla forma recente, ma l’Atalanta ha le qualità per impensierire i rossoneri.