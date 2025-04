Mercedes-Benz VLS: la sostituta della minivan Classe V

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova Mercedes-Benz VLS. Rappresenterà la sostituta dell’attuale monovolume Classe V, nonché la versione di serie della concept car Vision V esposta recentemente all’ultima edizione del Salone di Shangai 2025.

Oltre alla nuova Mercedes-Benz VLS, saranno proposte anche le inedite VLC e VLE. La gamma, invece, comprenderà la configurazione EQ a propulsione elettrica, in sostituzione della EQV. Inoltre, non è escluso il modello firmato Mercedes-Maybach in chiave più lussuosa.

Per la nuova Mercedes-Benz VLS dovrebbero essere previste le declinazioni V350d e V450d, con la motorizzazione diesel 3.0d a sei cilindri in linea da 313 CV e 367 CV di potenza. Infine, potrebbe figurare anche la versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.