Mercedes-Benz GLB: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova Mercedes-Benz GLB. Condividerà la piattaforma modulare MMA con le future CLA e GLA, perciò sarà proposta anche nella configurazione EQ a propulsione elettrica destinata a sostituire l’attuale EQB.

La gamma della prossima Mercedes-Benz GLB comprenderà il motore a benzina 1.5 Turbo nelle versioni da 136 CV, 163 CV e 190 CV di potenza, dotato della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V. Quest’ultima, inoltre, sarà condivisa con l’altro propulsore a benzina 2.0 Turbo a ciclo Miller da 250 CV di potenza e 360 Nm di coppia massima.

Non è esclusa l’inedita Mercedes-AMG GLB45S, ovvero la declinazione in chiave sportiva della futura SUV compatta Mercedes-Benz GLB, equipaggiata con l’unità a benzina 2.0 Turbo da 476 CV di potenza. La motorizzazione diesel, invece, potrebbe non essere prevista.