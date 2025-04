Domenica 27 aprile alle 12.20 su Rai 1, la nuova puntata di Linea Verde ci porta in Alto Adige, alla scoperta di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio: lo speck Alto Adige IGP.

Un viaggio tra tradizione, natura e sapori in compagnia di Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, che guideranno gli spettatori alla scoperta della storia, della lavorazione e delle mille sfumature di questo salume amato in tutto il mondo.

Un prosciutto che unisce due culture

Lo speck Alto Adige IGP è frutto dell’incontro tra due metodi di conservazione molto diversi:

L’affumicatura, tipica del nord Europa

La stagionatura all’aria, più vicina alla tradizione mediterranea

È questo mix che regala allo speck il suo sapore unico. Ma il gusto non è solo questione di tecniche: dietro ogni fetta ci sono mani esperte, famiglie che tramandano saperi, e un territorio che fa la differenza.

Il racconto della tradizione

Peppone Calabrese ci porterà dentro i laboratori dove lo speck viene ancora prodotto in modo artigianale. Osserveremo:

Le fasi di salatura con spezie locali

L’affumicatura leggera e naturale

L’essicazione in alta quota, grazie all’aria fresca di montagna

Questi passaggi, uniti al tempo e alla pazienza, sono il cuore del disciplinare IGP.

Dalla tradizione alla cucina contemporanea

A Glorenza, la città più piccola dell’Alto Adige, lo chef Thomas Ortler preparerà piatti che uniscono cucina tipica e innovazione gastronomica. Lo speck si presta a:

Antipasti semplici o gourmet

Piatti unici rustici o creativi

Abbinamenti con verdure, formaggi e pane di segale

Un ingrediente versatile, che racconta la cultura locale anche a tavola.

Speck e salute: il parere della nutrizionista

Con la nutrizionista Evelina Flachi, Peppone analizzerà le proprietà nutrizionali dello speck IGP. Nonostante sia un salume, se consumato con moderazione può far parte di una dieta equilibrata.

Tra i punti a favore:

Alto contenuto di proteine

Ricchezza di ferro e zinco

Apporto di vitamine del gruppo B

L’importante è scegliere sempre un prodotto di qualità certificata, come lo speck IGP.

Un tuffo nella storia con Ötzi

Livio Beshir visiterà il Museo Archeologico di Bolzano, dove è custodito il corpo di Ötzi, la famosa mummia ritrovata tra i ghiacci e risalente a oltre 5000 anni fa.

Gli studiosi hanno scoperto che già al tempo di Ötzi in Alto Adige si usavano tecniche di affumicatura della carne. Non era speck, ma possiamo considerarlo un suo antenato.

Speck, vino e asparagi: l’Alto Adige nel piatto

Lo speck si abbina perfettamente a un’altra eccellenza locale: gli asparagi bianchi. In puntata vedremo la raccolta di questo ortaggio delicato, ideale in primavera.

E non può mancare il vino. In particolare il Lagrein, un vitigno autoctono dell’Alto Adige, coltivato da secoli in una suggestiva cantina/convento di Bolzano.

Tra marmo, vento e sapori

Margherita Granbassi ci porterà alla scoperta della Valle di Lasa, zona famosa per il suo marmo bianco, esportato in tutto il mondo.

Qui, sui due versanti della valle, esplorerà:

Le cave di marmo attive da secoli

Un paesaggio steppico raro per le Alpi

L’aria pulita e asciutta che rende unico lo speck

Una natura autentica, che fa parte della filiera produttiva tanto quanto le mani degli artigiani.