Sabato 26 aprile alle 11.25 su Rai 1, va in onda l’ultimo appuntamento stagionale con Linea Bianca, il programma dedicato alla montagna condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con la partecipazione di Lino Zani. Questa puntata sarà un viaggio nella neve, nella storia e nelle tradizioni di Livigno, nel cuore dell’Alta Valtellina, in Lombardia.

Un’apertura tra le nuvole: Monte Garone

Il racconto parte da quota 3.029 metri, sulla vetta del Monte Garone, che domina Livigno dall’alto. Un panorama mozzafiato nel cuore delle Alpi, spesso definito il “piccolo Tibet d’Italia”, apre la puntata con immagini spettacolari tra neve e cielo limpido.

Qui, la montagna non è solo paesaggio ma identità, forza e resistenza.

Da villaggio isolato a sede olimpica

Il cuore della puntata è dedicato al borgo di Livigno e alla sua trasformazione. Un tempo isolato e povero, il paese ha saputo reinventarsi grazie a:

Determinazione della comunità

Valorizzazione del territorio

Investimenti in turismo e sport

Oggi Livigno è una delle località più apprezzate per il turismo invernale e sarà sede delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026.

Passeggiando tra le case antiche dei primi abitanti, si respira l’autenticità di un luogo che ha saputo crescere senza perdere le sue radici.

La pecora ciuta: un recupero alpino

Alle porte di Livigno, il pastore Marco accompagna i conduttori alla scoperta di una razza unica: la pecora ciuta. È:

La razza ovina più piccola dell’arco alpino

Robusta, agile e con orecchie orizzontali

Praticamente estinta, oggi recuperata con successo

Questo progetto è un esempio concreto di come tradizione e biodiversità possano convivere e rinascere grazie all’impegno locale.

Sentieri, natura e la Festa delle Contrade

La puntata continua lungo un percorso di oltre 30 km tra la zona della Forcola e l’Alpe Vago, immersi in un paesaggio rigoglioso.

L’escursione è anche un modo per ricordare un evento molto sentito dalla comunità: la Festa delle Contrade, che si svolge ogni 28 agosto, con una gara di sci di fondo sulla neve d’estate, simbolo di un legame forte con l’ambiente e con le tradizioni locali.

Sport e futuro: Livigno guarda alle Olimpiadi

Non manca una visita allo Snow Park di Livigno, considerato uno dei più importanti in Europa. Un punto di riferimento per:

Gare di snowboard

Competizioni di freestyle

Allenamenti di atleti olimpici

Questo spazio attira ogni anno migliaia di giovani e sarà uno dei centri nevralgici delle Olimpiadi 2026, dimostrando come sport e turismo possano generare valore per tutto il territorio.