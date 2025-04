Lecce-Como 0-3: Diao e Goldaniga affondano i salentini

Como travolgente al Via del Mare

Il Como espugna Lecce con un netto 3-0. Doppietta di Assane Diao e gol di Goldaniga regalano tre punti fondamentali alla squadra di Fabregas. Con questa vittoria, i lombardi salgono a 42 punti, ipotecando la salvezza e consolidando la loro posizione a metà classifica. Il Lecce, invece, resta a 31 punti, solo due sopra la zona retrocessione, confermando il momento difficile della squadra salentina.

Primo tempo: Diao sblocca il match

Al 33′ del primo tempo, Nico Paz serve un assist perfetto per Diao, che con freddezza supera Falcone e porta in vantaggio gli ospiti. Il gol, inizialmente annullato per una presunta posizione di fuorigioco, viene successivamente convalidato dopo il controllo del VAR, che conferma la regolarità dell’azione. Il Lecce prova a reagire, ma la difesa comasca regge bene gli attacchi dei padroni di casa.

Secondo tempo: Como dilaga

Nella ripresa, il Como gestisce il vantaggio e colpisce nei momenti chiave:

84′ : punizione dalla trequarti battuta da Da Cunha, Goldaniga stacca più in alto di tutti e di testa batte Falcone, firmando il 2-0 che mette in ghiaccio il risultato.

: punizione dalla trequarti battuta da Da Cunha, Goldaniga stacca più in alto di tutti e di testa batte Falcone, firmando il 2-0 che mette in ghiaccio il risultato. 91′: contropiede letale orchestrato dal Como, Strefezza lancia in profondità Diao che, a tu per tu con Falcone, non sbaglia e firma la sua doppietta personale, chiudendo definitivamente i conti sul 3-0.

Classifica e prossimi impegni

Como : 42 punti, salvezza ormai virtualmente conquistata e possibilità di guardare con serenità al finale di stagione.

: 42 punti, salvezza ormai virtualmente conquistata e possibilità di guardare con serenità al finale di stagione. Lecce: 31 punti, a rischio sorpasso da parte di Empoli o Venezia, con la zona retrocessione che ora appare minacciosamente vicina.

Nella prossima giornata, il Como affronterà in casa il Torino, cercando altri punti per avvicinarsi ulteriormente alla parte sinistra della classifica, mentre il Lecce sarà ospite dell’Atalanta in una trasferta particolarmente complicata che potrebbe compromettere ulteriormente la situazione dei salentini.

