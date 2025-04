Lazio-Parma: probabili formazioni e anteprima del match del 28 aprile 2025​

Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 20:45, la Lazio ospita il Parma allo Stadio Olimpico per la 34ª giornata di Serie A. La partita è stata posticipata a lunedì per permettere lo svolgimento del funerale di Papa Francesco a Roma.

Situazione delle squadre

Lazio: caccia al riscatto

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Parma nel match di andata, la Lazio cerca di tornare alla vittoria per mantenere viva la corsa alla qualificazione europea. Attualmente, i biancocelesti sono sesti in classifica con 56 punti. In casa, la squadra di Baroni ha ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Parma: continuità cercasi

Il Parma è quindicesimo con 35 punti, a +4 sulla zona retrocessione. La squadra di Chivu ha pareggiato le ultime tre trasferte, tutte con il punteggio di 0-0. I ducali cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 67

: 67 Vittorie Lazio : 30

: 30 Vittorie Parma : 16

: 16 Pareggi: 21 ​

La Lazio ha vinto nove delle ultime dieci partite contro il Parma in Serie A, perdendo però quella più recente lo scorso 1° dicembre. I ducali potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i biancocelesti per la prima volta in Serie A.

Curiosità

La Lazio ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe contro il Parma in Serie A, con un punteggio complessivo di 19-4.

Il Parma ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato, di cui le due più recenti con il punteggio di 0-0.

Valentín Castellanos ha segnato in tutte le sue tre gare contro squadre neopromosse in questa stagione di Serie A, inclusa una marcatura contro il Parma.

Probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1)

Portiere : Mandas

: Mandas Difensori : Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini

: Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini Centrocampisti : Guendouzi, Rovella

: Guendouzi, Rovella Trequartisti : Isaksen, Dia, Zaccagni

: Isaksen, Dia, Zaccagni Attaccante : Castellanos

: Castellanos Allenatore: Marco Baroni

Parma (3-5-2)

Portiere : Suzuki

: Suzuki Difensori : Leoni, Hainaut, Valenti

: Leoni, Hainaut, Valenti Centrocampisti : Delprato, Estevez, Keita, Sohm, Valeri

: Delprato, Estevez, Keita, Sohm, Valeri Attaccanti : Pellegrino, Bonny

: Pellegrino, Bonny Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci saranno Marini e Guida.

La diretta sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport, con collegamento a partire dalle ore 20:30. ​

Pronostico

La Lazio parte favorita, forte del fattore campo e della tradizione positiva contro il Parma. Tuttavia, i ducali hanno dimostrato solidità difensiva nelle ultime trasferte e potrebbero mettere in difficoltà i biancocelesti. Una partita che si preannuncia equilibrata, con la Lazio leggermente avanti nei pronostici.​