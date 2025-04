Nuova settimana di appuntamenti per La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.30. Da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025, si alterneranno in studio volti noti dello spettacolo, racconti di vita, ricordi e musica.

Lunedì 28 aprile: Valerio Lundini e il talk delle seconde occasioni

Si parte con Valerio Lundini, protagonista di un’intervista tra vita privata e nuovi progetti. Il comico romano racconterà il suo ritorno in TV con il programma Le Faccende Complicate, in arrivo su Rai 3 dal 12 maggio e già disponibile su RaiPlay.

Spazio poi alle storie di rinascita e seconde possibilità, con ospiti come:

Marco Baldini

Laura Freddi

Vladimir Luxuria

Don Bruno Maggioni

Patrizia Conte , vincitrice di The Voice Senior

, vincitrice di The Voice Senior Ivano dei Cugini di Campagna, accompagnato dalla moglie

Martedì 29 aprile: omaggio a Quelli della Notte e intervista doppia a Simona Izzo e Myriam Catania

A quarant’anni dal debutto di Quelli della Notte, la trasmissione cult di Renzo Arbore, La Volta Buona dedica un ricordo speciale con:

Franco Oppini

Enrica Bonaccorti

Tosca D’Aquino

Ramona Badescu

Simone Marchetti

Jody Cecchetto

Matilde Brandi

A seguire, intervista doppia a Simona Izzo e Myriam Catania, zia e nipote, entrambe attrici e doppiatrici, tra aneddoti di famiglia e retroscena di set.

Mercoledì 30 aprile: LDA, musica e ambizioni

Il mercoledì sarà dedicato alla musica con LDA, alias Luca D’Alessio, figlio del cantautore Gigi D’Alessio. Il giovane rapper parlerà del suo percorso artistico, tra:

Sfide personali

Crescita nel panorama musicale italiano

Emozioni legate alla fama e alle aspettative

Giovedì 1° maggio: Festa del Lavoro con Cristiana Ciacci

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, ospite in studio Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, accompagnata dal marito Massimiliano Salvi e dai loro cinque figli. Un racconto familiare che intreccia:

Ricordi musicali

Valori di quotidianità

L’eredità affettiva lasciata dal padre artista

Venerdì 2 maggio: il Paradiso delle Signore verso il finale

Ultimo giorno della settimana con i protagonisti di Il Paradiso delle Signore, il daily drama di Rai 1. In studio:

Danilo D’Agostino

Luca Ferrante

A pochi episodi dal finale di stagione, racconteranno dietro le quinte, curiosità e aneddoti dal set della fiction amata dal pubblico.

La Volta Buona è un programma quotidiano che unisce attualità, spettacolo e racconto personale, con la conduzione sempre attenta e calorosa di Caterina Balivo.