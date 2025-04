La Juventus cade ancora. E lo fa in una delle serate peggiori per perdere lucidità: quella del possibile rilancio. La sconfitta per 1-0 contro il Parma è più di un risultato negativo. È un segnale chiaro: la squadra di Igor Tudor non ha ancora superato l’esame di maturità.

Il gol che ha deciso la sfida è arrivato da Pellegrino, bravo a sfruttare un cross preciso di Valeri. Un colpo di testa ben eseguito, ma anche mal gestito da una difesa bianconera troppo distratta. Kelly si perde l’argentino, Di Gregorio non riesce a intervenire. E per il Parma arriva una vittoria che mancava da dieci anni contro la Juve, dai tempi del gol di José Mauri.

Con questo successo, i ducali fanno un passo importante verso la salvezza:

+6 sull’ Empoli e sul Venezia

e sul Superato il Cagliari

Possibile sorpasso all’Hellas Verona nel mirino

Una Juve senza anima

Il problema principale della Juventus non è stato il risultato. È stata l’assenza di energia. Una squadra lenta, spenta, senza idee. Vlahovic, sostituito all’intervallo, non ha mai inciso. In 45 minuti è stato annullato da Leoni, che ha dominato fisicamente ogni duello.

Anche Kolo Muani ha faticato, chiuso bene dalla difesa del Parma. L’unico brivido nel primo tempo è arrivato da Locatelli, con un tiro dalla distanza finito di poco a lato. Sembrava l’inizio di una reazione, invece è stato solo un lampo isolato.

Il Parma, pur non costruendo occasioni nitide, ha mostrato più ordine e compattezza. Ha gestito bene anche tre infortuni pesanti nel primo tempo (Vogliacco, Bernabé, Estevez), riuscendo comunque a trovare il vantaggio nel recupero e a difenderlo senza sbavature nella ripresa.

I cambi non bastano

Tudor ha provato a cambiare volto alla squadra nella ripresa. Fuori Vlahovic, dentro Conceiçao, che ha almeno provato a creare qualcosa. Ma i bianconeri non sono riusciti a rendersi pericolosi. Nessun vero tiro verso la porta di Suzuki, che ha controllato con sicurezza ogni pallone alto.

Il portiere giapponese è stato una sicurezza per i suoi: uscite precise, mai un’esitazione. La Juventus non è mai riuscita a metterlo davvero in difficoltà.

Prestazione da dimenticare

Negli ultimi dieci minuti c’è stato un piccolo sussulto di orgoglio. Qualche accelerazione, un po’ di pressing, ma niente di concreto. La partita è finita così, senza reali occasioni da gol. E con tanti dubbi in più.

Quella contro il Parma doveva essere la prima tappa di un mini ciclo da non sbagliare, con gare contro:

Monza

Venezia

Udinese

E i due scontri diretti con Bologna e Lazio

Adesso il percorso si fa in salita. Il quarto posto è ancora lì, ma più lontano. La Juventus è a -1 dal Bologna, mentre l’Atalanta ha preso il largo. Servirà una scossa, e in fretta. Ma per ottenerla, servirà ben altra mentalità.