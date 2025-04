Juventus-Monza 2-0: vittoria importante per la corsa Champions

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Monza all’Allianz Stadium. I gol sono stati segnati da Nico González all’11’ minuto e da Randal Kolo Muani al 33′. Con questa vittoria, i bianconeri salgono al quarto posto in classifica, superando momentaneamente il Bologna.

Espulsione di Yildiz

Al 45′, Kenan Yildiz è stato espulso per una gomitata a Bianco. L’arbitro, dopo consulto con il VAR, ha mostrato il cartellino rosso diretto. La Juventus ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Tudor: “Vittoria di carattere”

L’allenatore Igor Tudor ha dichiarato: “Abbiamo mostrato determinazione e voglia di vincere. Anche in dieci, la squadra ha mantenuto il controllo della partita.” ​

Una vittoria importante, ma quanta fatica

Tre punti d’oro e quarto posto ritrovato, in attesa della risposta di Bologna e Lazio. Ma la sensazione è che la Juventus si sia complicata la vita da sola, in una partita che sembrava già in cassaforte.

Ora servirà resettare subito per affrontare due scontri diretti senza errori né ingenuità.

Prossime partite

La Juventus affronterà il Bologna e la Lazio nelle prossime giornate, scontri diretti fondamentali per la qualificazione alla Champions League. ​