Domenica 27 aprile 2025, alle ore 15:00, l’Inter ospita la Roma allo stadio Giuseppe Meazza per la 34ª giornata di Serie A. La partita, inizialmente prevista per sabato 26 aprile, è stata posticipata a causa dei funerali di Papa Francesco .

Situazione delle squadre

Inter: rincorsa scudetto

L’Inter è in testa alla classifica a pari punti con il Napoli (71). Dopo le sconfitte contro Bologna e Milan, i nerazzurri cercano riscatto. Inzaghi deve fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre all’infortunato Thuram. Recuperati Dumfries e Zielinski, che partiranno dalla panchina .

Roma: obiettivo Champions

La Roma è settima con 57 punti, in piena corsa per un posto in Champions League. La squadra è imbattuta da metà dicembre e arriva da una vittoria contro il Verona. Ranieri deve fare a meno di Dybala, ancora indisponibile .

Claudio Ranieri (depositphotos)

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 217

: 217 Vittorie Inter : 98

: 98 Vittorie Roma : 62

: 62 Pareggi: 57

L’Inter è imbattuta in 14 delle ultime 15 partite contro la Roma in campionato. Al Meazza, equilibrio nelle ultime 19 sfide: 6 vittorie per parte e 7 pareggi .

Curiosità

La Roma ha segnato 7 gol su rigore in questo campionato, più di ogni altra squadra.

L’Inter potrebbe perdere due partite consecutive in Serie A per la prima volta dopo oltre due anni .

Probabili formazioni

Inter (3-5-2)

Portiere : Sommer

: Sommer Difensori : Pavard, Acerbi, Bisseck

: Pavard, Acerbi, Bisseck Centrocampisti : Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto

: Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto Attaccanti : Lautaro Martinez, Arnautovic

: Lautaro Martinez, Arnautovic Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Bastoni, Mkhitaryan

Indisponibili: Thuram

Diffidati: Pavard, Asllani

Roma (3-5-2)

Portiere : Svilar

: Svilar Difensori : Celik, Mancini, Ndicka

: Celik, Mancini, Ndicka Centrocampisti : Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino

: Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino Attaccanti : Soulé, Dovbyk

: Soulé, Dovbyk Allenatore: Claudio Ranieri

Indisponibili: Dybala, Marin, Abdulhamid, Nelsson

Diffidati: Pellegrini, Paredes

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Michael Fabbri, assistito da Costanzo e Passeri. Al VAR ci saranno Di Bello e Piccinini .

La diretta sarà trasmessa su DAZN.

Pronostico

L’Inter parte favorita, ma la Roma è in forma e potrebbe approfittare delle assenze tra i nerazzurri. Partita aperta a ogni risultato.