Tre sconfitte in una settimana

L’Inter ha subito tre sconfitte consecutive in una settimana: 1-0 contro il Bologna, 3-0 nel derby di Coppa Italia contro il Milan e 1-0 in casa contro la Roma. Questi risultati hanno compromesso le ambizioni di triplete e messo a rischio la corsa allo scudetto. ​

Stanchezza fisica e mentale

Il tecnico Simone Inzaghi ha evidenziato una significativa stanchezza mentale nella squadra. La pressione di una stagione intensa sembra aver influito negativamente sulle prestazioni. ​

Problemi offensivi

Nelle ultime tre partite, l’Inter non è riuscita a segnare, evidenziando difficoltà nell’attacco. La mancanza di incisività ha contribuito alle recenti sconfitte. ​

Impatto psicologico

La sconfitta nel derby contro il Milan ha avuto un impatto psicologico negativo, influenzando le prestazioni successive. La squadra sembra aver perso fiducia, come dimostrato nella partita contro la Roma. ​

Infortuni e assenze

L’Inter ha dovuto fare i conti con infortuni e assenze importanti. Benjamin Pavard si è infortunato alla caviglia sinistra contro la Roma, mentre Marcus Thuram è in dubbio per la semifinale di Champions League contro il Barcellona. Anche Bastoni e Mkhitaryan erano assenti per squalifica. ​Diario AS

Classifica e prospettive

Con queste sconfitte, l’Inter è stata raggiunta in classifica dal Napoli a 71 punti. Se il Napoli dovesse vincere la prossima partita, potrebbe portarsi a +3, mettendo ulteriormente a rischio lo scudetto per i nerazzurri. ​

Conclusione

L’Inter deve affrontare queste sfide con determinazione per concludere la stagione nel miglior modo possibile. La resilienza e la capacità di superare le difficoltà saranno fondamentali per il futuro del club.​