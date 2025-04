Oggi, lunedì 21 aprile 2025, la FIGC ha sospeso tutte le partite di calcio in Italia, dalla Serie A ai Dilettanti, in segno di lutto per la scomparsa del Pontefice. Le partite rinviate includono:​

Serie A : Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus.

: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus. Primavera 1 : Roma-Udinese, Monza-Sassuolo, Sampdoria-Torino.

: Roma-Udinese, Monza-Sassuolo, Sampdoria-Torino. Serie B e Serie C: tutte le gare previste per oggi.​

Le nuove date saranno comunicate prossimamente.​