Hummus di ceci con pomodori al forno: una crema golosa e semplice da preparare

L’hummus di ceci è un piatto tipico della cucina mediorientale, amato per il suo gusto delicato e la sua versatilità. Oggi ti propongo una versione arricchita con pomodori al forno, perfetta come antipasto o come spuntino sano.

Prepararlo è semplice e non servono strumenti particolari: bastano un buon frullatore e ingredienti di qualità.

Ingredienti per l’hummus di ceci

Per realizzare questa ricetta avrai bisogno di:

250 g di ceci cotti

2 cucchiai di tahina (crema di sesamo)

1 spicchio d'aglio

Il succo di 1 limone

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

q.b. Paprika dolce (facoltativa)

(facoltativa) Acqua fredda quanto basta

Ingredienti per i pomodori al forno

10 pomodorini ciliegino

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Origano secco q.b.

q.b. Sale q.b.

q.b. Pepe nero q.b.

Come preparare i pomodori al forno

Preriscalda il forno a 180°C. Lava i pomodorini e tagliali a metà. Disponili su una teglia rivestita di carta da forno. Condisci con olio extravergine, sale, pepe e una spolverata di origano. Cuoci per circa 25 minuti, finché saranno morbidi e leggermente caramellati.

Lascia raffreddare i pomodorini mentre prepari l’hummus.

Come preparare l’hummus di ceci

Metti i ceci cotti in un mixer insieme alla tahina, allo spicchio d’aglio privato del germoglio interno, al succo di limone e a un pizzico di sale. Inizia a frullare, aggiungendo a filo i 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Se l’impasto risulta troppo denso, aggiungi un po’ di acqua fredda per ottenere una consistenza cremosa. Assaggia e regola di sale.

Quando l’hummus è pronto, trasferiscilo in una ciotola.

Come assemblare il piatto

Versa l’ hummus in una ciotola larga, creando una leggera depressione al centro.

Sistema sopra i pomodorini al forno .

. Completa con un filo di olio extravergine d’oliva e, se vuoi, una spolverata di paprika dolce.

Puoi accompagnarlo con:

Pane pita caldo

Crudité di verdure (carote, sedano, cetrioli)

Grissini o focaccia

Consigli utili