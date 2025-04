La quarta puntata dell’irriverente programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci sta per tornare sugli schermi. Il GialappaShow, prodotto da Banijay Italia, arriva al giro di boa e promette di intrattenere il pubblico con la sua consueta miscela di comicità e satira.

L’appuntamento è fissato per lunedì 21 aprile alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, con simulcast su Sky e in streaming su NOW. A rendere speciale questa puntata sarà la presenza di Matilde Gioli, talentuosa attrice dal fascino indiscutibile, che affiancherà alla conduzione l’esilarante Mago Forest.

Una serata ricca di sorprese e risate

L’episodio si preannuncia spumeggiante fin dalle prime battute. Già dall’anteprima, il pubblico potrà assistere a un duetto al citofono tra Stefano Accorsi e Miriam, personaggio interpretato dalla versatile Brenda Lodigiani. A seguire, l’intera squadra del programma parteciperà alla sigla ispirata alla celebre serie americana “Baywatch“, un momento che promette di regalare sorrisi e nostalgia.

La componente musicale sarà di alto livello, con l’esibizione dei Neri per Caso insieme a Joan Thiele e alla pianista Costanza Principe, che interpreteranno il classico “My Babe Just Cares for Me” di Nina Simone. Il gruppo vocale, accompagnato sempre dalla talentuosa Principe al pianoforte, offrirà anche versioni originali e sorprendenti di “The Typewriter” e “Memories” dei Maroon 5.

Il ritorno di volti noti e nuove imitazioni

Un momento particolarmente atteso sarà il cameo di Elodie, già co-conduttrice della prima puntata, che apparirà nel nuovo episodio della popolare rubrica “Sensualità a corte” insieme a Madreh (interpretata da Simona Garbarino) e Jean Claude (interpretato da Marcello Cesena).

Brenda Lodigiani dimostrerà ancora una volta la sua straordinaria capacità di trasformazione, vestendo i panni di Marcella Bella nello sketch “M – La figlia del secolo” e interpretando la celebre bruna dei Ricchi e Poveri. Non da meno sarà Max Giusti, che delizierà il pubblico con le sue imitazioni di Antonino Cannavacciuolo a Masterchef e del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Spazio anche per Toni Bonji, che si esibirà prima nei panni del “Demotivatore – Annunciatore” e successivamente in quelli del “Medico dello sport“, personaggi che hanno già conquistato il favore del pubblico nelle precedenti puntate.

I commenti irriverenti della Gialappa’s

Come da tradizione, non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prenderà di mira con la consueta ironia:

I programmi televisivi del momento

I nuovi tormentoni virali del web

Le partite di calcio internazionale

Quest’ultimo elemento rappresenta un legame diretto con “TV8 Gialappa’s Night“, l’appuntamento fisso nei mercoledì di Champions League che ha già conquistato gli appassionati di calcio.

Un progetto frutto di menti brillanti

Il GialappaShow è il risultato del lavoro di un team creativo d’eccezione, capitanato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson. Il programma è scritto con il contributo di Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi.

La regia è affidata alla mano esperta di Andrea Fantonelli, che garantisce la qualità tecnica di un format ormai consolidato nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano.

Non resta che sintonizzarsi su TV8 lunedì sera per godersi questo nuovo capitolo di uno degli show più innovativi e divertenti del panorama televisivo italiano, un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità intelligente e della satira pungente.