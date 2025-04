Frank Matano, attore, conduttore e celebre youtuber italiano, sarà il protagonista della prossima puntata di “Hot Ones Italia“, l’acclamato format condotto da Alessandro Cattelan che arriverà in esclusiva su RaiPlay a partire da venerdì 2 maggio.

Un format piccante che scioglie ogni inibizione

Il programma, versione italiana dell’omonimo format statunitense giunto alla sua venticinquesima edizione, propone un’intervista decisamente fuori dagli schemi: Cattelan e i suoi ospiti consumano alette di pollo, o in alternativa opzioni vegane, condite con salse progressivamente sempre più piccanti. Questa formula originale contribuisce ad abbattere ogni ritrosia e diffidenza, generando reazioni spesso esilaranti e sempre imprevedibili che permettono di conoscere lati inediti delle celebrità.

Dagli scherzi su YouTube al successo nazionale

Durante l’intervista, Matano racconta il suo percorso professionale partendo dagli esordi su YouTube: “Un misto tra ingenuità e ragionamento; quando è nato YouTube io ero in America e guardavo i primi Youtuber. Tornato in Italia ho fatto un mio channel”. Con grande sincerità, rivela anche alcune strategie utilizzate per emergere: “A suo tempo la cosa furba è stata caricare un video a settimana – oggi pensiero scontatissimo – ma a me, che arrivavo da un paesino del casertano ed ero un adolescente, mi sembrava forte. Poi mi sono detto di procedere facendo scherzi telefonici ogni settimana. E questo ha pagato tantissimo.”

Non mancano curiose rivelazioni sui “trucchi” impiegati agli inizi della sua carriera: “Ho fatto anche degli imbrogli: su un social network andavano forti Ligabue, Vasco Rossi e Jovanotti ma c’era una grande ingenuità sul web, la loro pagina aveva un codice HTML abilitato nei commenti. Insomma sono riuscito a far sì che tutti quelli che andavano sulle pagine di Ligabue, Jovanotti e Vasco Rossi mi davano la visita. Sono anche andato nelle sale computer della mia università e di altre e ho messo sulla pagina iniziale di ogni computer il mio channel.”

La comicità nell’era dei social e dell’IA

Matano offre anche interessanti riflessioni sulla comicità contemporanea: “Una cosa che mi affascina dei social è che c’è un sacco di gente molto simpatica. Oggi la comicità vive un momento particolare. Ci sono pochi film comici perché c’è molta competizione. La comicità infatti la trovi sul telefono ogni giorno con i meme, con i video divertenti.”

Con grande acume, l’attore paragona i fenomeni virali all’intelligenza artificiale: “C’è un episodio dei Griffin in cui ci sta una casa nel bosco dove vivono tutti gli autori delle barzellette senza sapere chi siano. È un po’ come per i meme che non hanno un autore. O come l’intelligenza artificiale che prende i contenuti da tutte le parti… non puoi competere con una macchina composta da milioni di cervelli”.

L’esperienza a LOL e il sodalizio con Elio

Un capitolo significativo della carriera di Frank Matano è stato il programma comico LOL: “Quando ho finito di registrare la prima edizione di Lol mi ricordo che tornato a casa dissi che Elio faceva morire dalle risate e che sembrava tutto molto divertente. E quando è andato in onda ha avuto un boom pazzesco. Lol per me è stato un passaggio importante e mi ha dato un’enorme riconoscibilità.”

Con evidente ammirazione, racconta il suo rapporto con Elio: “Con Elio ho fatto coppia, avevo beccato le sue note giuste. Elio non ride se non vuole, è come un robot. Però si è divertito molto con Roborto, un robot che non si doveva far riconoscere dagli umani ma che era evidente che lo fosse. Non so se sono le sue sopracciglia (ride) ma Elio ha degli input fortissimi. Le sue stesse canzoni gli vengono lì per lì, io l’ho visto mentre canticchia, a volte canta e ride da solo”.

Risposte alle critiche e riflessioni sulla comicità

Durante l’intervista, Matano risponde anche alle critiche ricevute da un noto giornalista che lo ha definito “molto puerile e assai forzato”, dimostrando grande maturità: “Si può vedere chi cerca di far ridere da diversi punti di vista. Non voglio essere democratico ma chi ha scritto questa cosa ha anche ragione perché evidentemente lui mi ha visto così. E a volte io stesso credo che sia vero…”

Con profonda consapevolezza sul mestiere del comico, aggiunge: “Ho tanta empatia verso i comici, anche se è un lavoro stupidissimo con un cortocircuito nella stessa definizione. Ridere dovrebbe essere spontaneo, se uno si annuncia e dice che farà ridere… è triste. Anche se funziona!”

Le origini italo-americane e le influenze culturali

Le radici familiari hanno giocato un ruolo fondamentale nella formazione dell’umorismo di Frank Matano: “Hanno influito molto sul mio umorismo. Mio zio mi mandava dall’America VHS con registrazioni delle loro Tv e dei loro film, li vedevo prima che arrivassero in Italia. A casa nel mio paesino, Carinola, avevo la parabolica originale e c’era un canale, Rai Extra, su cui vedevo David Lettermann e i Simpson che sono stati la mia Bibbia insieme a South Park. Ho Eric Cartman tatuato sulla chiappa destra”.

Un format di successo internazionale

“Hot Ones Italia” è l’adattamento italiano di un format che ha riscosso enorme successo negli Stati Uniti, dove è già arrivato alla venticinquesima edizione. Il programma vede protagonisti personaggi del cinema, della TV, dello sport, della musica e dei social media che vengono intervistati dal conduttore mentre affrontano la sfida delle salse piccanti.

La produzione è firmata Palomar, a Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali, e sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 2 maggio. Con la sua formula originale e la conduzione brillante di Alessandro Cattelan, il programma promette di far emergere lati inediti delle celebrità italiane, offrendo al pubblico un’esperienza di intrattenimento genuina e sorprendente.

Non perdete l’appuntamento con Frank Matano a “Hot Ones Italia”, dove il piccante delle salse si mescolerà all’ironia di uno dei comici più apprezzati del panorama italiano contemporaneo, per un’intervista che si preannuncia scoppiettante e ricca di rivelazioni.