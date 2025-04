Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Francesco Totti sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio nella puntata di domenica 4 maggio 2025. L’intervista all’ex capitano giallorosso andrà in onda in diretta sul NOVE e sarà disponibile in streaming su discovery+.

Un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce dell'”ottavo re di Roma” il racconto di una carriera che ha segnato indelebilmente la storia del calcio italiano e che continua a rappresentare un esempio di fedeltà e attaccamento ai colori sociali senza precedenti nel calcio moderno.

Una carriera da record

L’ex numero 10 giallorosso ha costruito una storia d’amore con la Roma che va ben oltre i numeri, pur straordinari, della sua carriera. Totti ha infatti trascorso l’intera vita professionale, dai 13 ai 40 anni, indossando unicamente la maglia del club capitolino, un caso più unico che raro nel panorama calcistico contemporaneo.

La bacheca dell’ex capitano giallorosso brilla di trofei significativi:

Uno scudetto (stagione 2000/01)

(stagione 2000/01) Due Coppe Italia (2006/07, 2007/08)

(2006/07, 2007/08) Due Supercoppe italiane (2001, 2007)

(2001, 2007) Il memorabile Mondiale del 2006 conquistato con la nazionale italiana in Germania

Ma sono i record personali a rendere ancora più straordinaria la carriera di Totti:

25 stagioni consecutive in prima squadra (dal 1992/93 al 2016/17)

in prima squadra (dal 1992/93 al 2016/17) 786 presenze ufficiali con la maglia della Roma

con la maglia della Roma 307 gol complessivi realizzati

realizzati 19 stagioni consecutive da capitano (diventato il più giovane nella storia del club a indossare la fascia a poco più di 22 anni)

Un simbolo del calcio italiano

Con 250 reti in Serie A, Francesco Totti detiene il primato di calciatore che ha realizzato il maggior numero di gol con la stessa squadra nella storia del calcio italiano, posizionandosi come secondo calciatore italiano di tutti i tempi per reti nel massimo campionato, superato solo dalla leggenda Silvio Piola.

L’ex numero 10 giallorosso è inoltre l’attaccante con più presenze in Serie A nella storia del calcio italiano, con ben 619 apparizioni nel massimo campionato, un dato che testimonia non solo la longevità della sua carriera, ma anche la straordinaria continuità di rendimento mantenuta nell’arco di oltre due decenni.

I riconoscimenti di una carriera leggendaria

Il valore assoluto di Francesco Totti nel panorama calcistico internazionale è confermato dai numerosi riconoscimenti ottenuti durante e dopo la sua carriera:

Inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano (2018)

(2018) Scarpa d’oro come miglior marcatore europeo (2007)

come miglior marcatore europeo (2007) Ben 11 Oscar del calcio AIC in diverse categorie: Miglior calciatore assoluto (2000, 2003) Miglior calciatore italiano (2000, 2001, 2003, 2004, 2007) Miglior calciatore giovane (1999) Migliore cannoniere (2007) Migliore gol (2005, 2006)

in diverse categorie:

A questi si aggiunge l’inserimento nel “FIFA 100“, l’esclusivo elenco dei più grandi calciatori viventi della storia del calcio stilato dalla leggenda brasiliana Pelé nel 2004, che conferma ulteriormente il calibro internazionale dell’ex capitano romanista.

Un’intervista attesa

L’intervista di Fabio Fazio a Francesco Totti si preannuncia come un evento televisivo di grande richiamo, che potrebbe toccare non solo i momenti più significativi della carriera sportiva dell’ex capitano giallorosso, ma anche gli sviluppi della sua vita dopo il ritiro dal calcio giocato e le sue attuali attività.

La presenza di Totti a “Che Tempo Che Fa” rappresenta un’occasione importante per i tifosi di calcio di tutte le squadre di rendere omaggio a un campione che ha incarnato i valori più puri dello sport: fedeltà, passione, talento e attaccamento alla maglia.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 4 maggio 2025 sul NOVE e in streaming su discovery+, per un’intervista che si preannuncia ricca di aneddoti, riflessioni e probabilmente qualche rivelazione inedita da parte di uno dei più grandi interpreti del calcio italiano di tutti i tempi.