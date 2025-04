Fiorentina-Empoli: probabili formazioni e anteprima del derby toscano del 27 aprile 2025

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 15:00, la Fiorentina ospita l’Empoli allo stadio Artemio Franchi per la 34ª giornata di Serie A. I viola cercano punti per l’Europa, mentre gli azzurri lottano per la salvezza.

Situazione delle squadre

Fiorentina: obiettivo Europa

La Fiorentina è ottava in classifica e punta a un posto nelle competizioni europee. L’allenatore Raffaele Palladino deve fare a meno di Kean e Dodò, entrambi indisponibili. In attacco, spazio alla coppia Beltrán-Gudmundsson. A centrocampo, Folorunsho sostituisce Dodò sulla fascia destra.

Empoli: cercasi vittoria

L’Empoli non vince da 18 partite in Serie A e si trova al 19° posto. La squadra di Roberto D’Aversa ha bisogno di punti per evitare la retrocessione. In difesa, assente Cacace per squalifica. In attacco, fiducia a Colombo supportato da Esposito e Fazzini.

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 34

: 34 Vittorie Fiorentina : 16

: 16 Vittorie Empoli : 7

: 7 Pareggi: 11

L’Empoli è imbattuto da cinque gare consecutive contro la Fiorentina in Serie A, con una vittoria e quattro pareggi. Al Franchi, la Fiorentina ha vinto 11 volte su 19 incontri.

Curiosità

La Fiorentina ha segnato il primo gol in sei degli ultimi sette incontri contro l’Empoli.

L’Empoli ha subito il primo gol in cinque degli ultimi sette match disputati.

L’Empoli ha vinto 3 delle ultime 5 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, mantenendo la porta inviolata in 3 occasioni.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2)

Portiere : De Gea

: De Gea Difensori : Pongracic, Marì, Ranieri

: Pongracic, Marì, Ranieri Centrocampisti : Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens

: Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens Attaccanti : Beltrán, Gudmundsson

: Beltrán, Gudmundsson Allenatore: Raffaele Palladino

Empoli (3-4-2-1)

Portiere : Vasquez

: Vasquez Difensori : Goglichidze, Marianucci, Viti

: Goglichidze, Marianucci, Viti Centrocampisti : Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella

: Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella Trequartisti : Esposito, Fazzini

: Esposito, Fazzini Attaccante : Colombo

: Colombo Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Antonio Rapuano. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci saranno Marini e Guida.

La diretta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Pronostico

La Fiorentina parte favorita, ma l’Empoli cercherà di interrompere la serie negativa. Il derby toscano promette equilibrio e intensità.