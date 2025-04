Non è bastato un viaggio complicato, un infortunio dell’ultimo minuto a Moise Kean e il gol a freddo del Cagliari per fermare la corsa della Fiorentina. I viola vincono in trasferta, tornano a casa con tre punti fondamentali e continuano a inseguire il sogno europeo. La zona Champions è lontana solo quattro punti.

Per i sardi, invece, è l’ennesimo passo falso: 17ª sconfitta stagionale, ottava in casa, e una lotta salvezza che ora si complica ancora di più, anche per effetto del colpo del Parma contro la Juventus. La serata è stata un disastro: Piccoli ammonito e squalificato, Mina infortunato, una squadra fragile in difesa e impalpabile in attacco.

Primo tempo acceso e in equilibrio

L’avvio è stato frizzante. Dopo 7 minuti, Luvumbo sfonda sulla sinistra, serve Piccoli che batte De Gea per il vantaggio del Cagliari. La Fiorentina reagisce e trova il pari al 36’: azione centrale di Mandragora e sinistro chirurgico di Gosens, che pareggia i conti.

Nel mezzo, tante emozioni:

Un palo di Zortea

Un altro legno colpito da Mandragora

Un rigore prima concesso e poi tolto al Cagliari, per un intervento giudicato regolare di Pongracic su Luvumbo

Nel finale della prima frazione, arriva anche la tegola per i rossoblù: Yerry Mina, ex della partita, si ferma per un problema muscolare. Al suo posto entra Palomino.

Fiorentina cinica nella ripresa

Il secondo tempo inizia male per il Cagliari. Al 48’, Dodo crossa dalla destra, Zortea si perde Beltran e l’argentino insacca di testa il gol del sorpasso. Una rete inaspettata, anche per le caratteristiche fisiche del centravanti viola.

Davide Nicola prova subito a cambiare volto alla squadra con tre cambi contemporanei:

Dentro Coman sulla sinistra, che sbaglia tanto

sulla sinistra, che sbaglia tanto Luvumbo spostato a destra, ma meno incisivo

spostato a destra, ma meno incisivo Gaetano, che si fa male ma resta in campo per mancanza di sostituzioni

Nessuna delle mosse funziona. Il Cagliari si spegne. La Fiorentina, invece, continua ad attaccare e sfiora più volte il terzo gol. Il risultato non cambia, ma la sensazione è che la squadra di Palladino avrebbe potuto chiudere la gara con uno scarto più largo.

Un successo pesante per la Viola

La Fiorentina torna da Cagliari con una vittoria preziosa, maturata in un contesto complesso:

Viaggio lungo e rinviato

Kean fuori all’ultimo momento

fuori all’ultimo momento Partita iniziata in salita

Ma la squadra non si è disunita, ha mantenuto equilibrio e determinazione, e ha portato a casa tre punti che valgono molto. Ora, con il quarto posto a quattro lunghezze, tutto è ancora possibile.

Per il Cagliari, la situazione è critica. La prossima sfida contro il Verona rischia di diventare uno spareggio salvezza vero e proprio.

