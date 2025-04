Feste di 18 anni: quanto spendono in media i giovani italiani?

La festa di 18 anni è una celebrazione a cui i giovani italiani tengono in modo molto particolare; è innegabile, d’altronde, il fatto che questa sia una tappa molto importante, che sancisce l’ingresso ufficiale nel “mondo degli adulti”, di conseguenza tantissimi ragazzi e ragazze pretendono dei party all’altezza.

I “diciottesimi” sui social network

Oggi, probabilmente, il desiderio di organizzare una bella festa di 18 anni è legato anche al mondo dei social: condividere i propri momenti più belli su questi spazi digitali, si sa, è un’abitudine assai comune, ed è un’ulteriore ragione, questa, per curare al meglio ogni dettaglio.

Su Instagram infatti l’hashtag #diciottesimo, termine gergale con cui si è soliti indicare, appunto, la festa per il compimento della maggiore età, conta attualmente più di 34.000 post, senza trascurare una vasta gamma di hashtag “minori” come #festa18anni, che supera i 12.000 post.

Le spese medie per party “standard” e in “grande stile”

Ma quanto si spende, in media, per organizzare una festa di 18 anni? Gli importi, ovviamente, possono variare in modo significativo da caso a caso, ma uno studio condotto da una fonte assolutamente autorevole quale Osservatorio Nazionale Federconsumatori ne ha presentate alcune che possono rappresentare un punto di riferimento utile per chi desidera soddisfare questa curiosità.

Lo studio di Federconsumatori ha preso in considerazione due diverse tipologie di “diciottesimo”, uno di tipo “standard” ed uno “in grande stile”, da intendersi entrambi per 40 persone.

La spesa media per una festa standard ammonta, secondo Federconsumatori, a 1.892 euro, mentre per la tipologia differente la cifra sale, toccando una media di 4.386 euro.

I costi più impattanti sulla spesa complessiva

Ma quali sono i costi che incidono maggiormente sulla spesa totale? Federconsumatori ha risposto anche a questo.

Considerando la festa “in grande stile”, che oltre ad essere più dispendiosa è anche più ricca di voci in termini di costi, vi è al primo posto la location.

Sicuramente il luogo in cui è organizzata la festa di 18 anni è destinato ad influire in maniera decisiva sulla sua buona riuscita, ed è utile sottolineare che oggi vi sono dei locali piuttosto importanti per dimensioni e caratteristiche degli allestimenti che scelgono di operare esclusivamente organizzando feste private, come appunto i diciottesimi: in quel di Roma, ad esempio, è possibile menzionare la “storica” discoteca magicfly.it .

Per le feste di 18 anni di questo livello, secondo Federconsumatori, la spesa per l’affitto della location ammonta in media a 1.200 euro.

Al secondo posto tra le voci più impattanti sul costo complessivo della festa vi è il catering, ovvero il servizio tramite cui vengono forniti alimenti e bevande nel corso del party: nei diciottesimi “in grande stile”, la relativa spesa media ammonterebbe a 920 euro.

Al terzo posto, a completare il “podio”, c’è una voce probabilmente inaspettata, ma a quanto pare assolutamente rilevante, ovvero l’acquisto del vestito che il festeggiato o la festeggiata andrà a sfoggiare nel suo party: secondo Federconsumatori, chi varca la soglia dei 18 anni e vuol organizzare una festa in grande stile spende in media, per il medesimo, 450 euro.

Sono in tanti, dunque, i giovani che vogliono presentarsi a quest’evento con uno stile impeccabile, d’altronde nella festa di 18 anni si scattano delle fotografie che, oltre ad essere condivise sui social, verranno conservate per tutta la vita, ecco perché, nell’acquisto del vestito, non si lesina.

Proprio la spesa per l’ingaggio del fotografo impatta in maniera non trascurabile sul budget complessivo, con una spesa media di 400 euro, seguono con 300 euro l’acquisto di gadget e bomboniere e l’ingaggio di un disk jockey.

Va detto che le cifre presentate da Federconsumatori fanno riferimento all’anno 2017, di conseguenza è verosimile immaginare che oggi, a causa del caro vita, siano divenute superiori, in riferimento ai medesimi servizi.