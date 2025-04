Faccianuvola, tra gli artisti e producer più originali della scena musicale attuale, si prepara a rilasciare il suo nuovo album intitolato “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù” (Columbia Records/Sony Music Italy). Questo progetto, disponibile dal 23 maggio e già in pre-save, segna un’importante evoluzione nel percorso musicale dell’artista, caratterizzato da sonorità intime e oniriche, costantemente in bilico tra realtà e immaginazione.

Un singolo che racconta la gioventù contemporanea

Il nuovo lavoro discografico sarà anticipato dal singolo “disperata gioventù“, che uscirà su tutte le piattaforme digitali venerdì 2 maggio. Il brano si distingue per le sue melodie sospese e gli arrangiamenti minimali ma potenti, capaci di creare un’atmosfera intensa e coinvolgente fin dalle prime note.

La produzione elegante e la sensibilità artistica si manifestano attraverso la voce di faccianuvola, che diventa uno strumento emotivo danzante su delicati tappeti elettronici, alternando momenti ritmati a pause di sospensione. “disperata gioventù” rappresenta una riflessione dolceamara su cosa significhi essere giovani oggi, in un’epoca di continua ricerca di significato e appartenenza.

Per l’artista, il concetto di gioventù rimanda all’età adolescenziale, caratterizzata da slanci emotivi, confusione e intensità travolgente. Una fase della vita che faccianuvola non desidera abbandonare e che ritrova in una relazione sentimentale, un legame che rappresenta l’eco di quegli anni luminosi. Il brano cattura quella scossa improvvisa, dolce e malinconica, capace di far sentire sulla pelle la meraviglia fragile dell’essere vivi.

Nel tentativo di trattenere queste sensazioni prima che svaniscano, l’artista si aggrappa al legame con tutte le sue forze, finendo paradossalmente per perdere proprio ciò che desidera salvare: l’amore.

Un percorso artistico in continua evoluzione

“disperata gioventù” segue “fulmine a ciel sereno“, pubblicato a gennaio 2025, e si inserisce perfettamente nel percorso artistico di faccianuvola, caratterizzato da esibizioni live suggestive e sperimentazioni sonore, unite a una sensibilità musicale sempre più matura e riconoscibile.

Ad aprile 2024, l’artista ha pubblicato l’album “*le stelle il sole; l’arcobaleno))**”, una raccolta musicale di storie di fantasia in cui racconta sé stesso e la realtà che vive, ricca di emozioni e riferimenti tangibili, trasportati in mondi surreali slegati dallo spazio e dal tempo.

L’importanza della dimensione live

Per faccianuvola, la dimensione live rappresenta un aspetto fondamentale della sua espressione artistica, un momento autentico di contatto con il pubblico dove le emozioni fluiscono liberamente e si creano connessioni genuine.

Nel 2023 si è esibito al Perestrojka Festival e alla Notte dei CBCR promossa da Rockit, mentre nel 2024 ha portato la sua musica su diversi palchi e festival del Nord Italia, tra cui il prestigioso MI AMI Festival, consolidando il proprio pubblico e conquistando anche nuovi ascoltatori.

Chi è faccianuvola

Faccianuvola, nome d’arte di Alessandro Feruda, è un cantante, autore e produttore nato nel 2002. Il suo percorso musicale inizia precocemente, a soli 5 anni, con lo studio del pianoforte, passione che coltiva con dedizione fino ai 19 anni, quando si prepara per entrare in conservatorio.

Il trasferimento a Milano segna una svolta nella sua vita: si iscrive alla Facoltà di Fisica presso l’Università Bicocca, l’unico periodo in cui si allontana temporaneamente dalla musica. Questa esperienza si rivela però cruciale per comprendere quale sia la sua vera strada.

Durante il lockdown del 2021, Alessandro si avvicina alla musica elettronica, iniziando una fase di sperimentazione che lo porta, nell’aprile 2022, a pubblicare alcune tracce su Soundcloud con lo pseudonimo “afaceinacloud”. Nello stesso anno inizia a studiare Tecniche Audio e Produzione alla NAM di Milano.

Il suo primo EP, “Campi & tesori rimasti nascosti“, viene pubblicato il 6 ottobre 2022. Con questa uscita, adotta definitivamente il nome d’arte “faccianuvola”, dando vita a un progetto che continua ancora oggi.

Seguono diversi singoli pubblicati da indipendente:

“ Giove ” (12 gennaio 2023)

” (12 gennaio 2023) “seibelləseibellə” (8 giugno 2023)

A luglio 2023 firma un contratto come autore con Universal Publishing, mentre a fine anno arriva l’accordo con Columbia Records/Sony Music Italy.

Il 12 gennaio 2024 pubblica il singolo “piangerepiangerepiangere“, che anticipa l’album “le stelle* il sole; l’arcobaleno))”, uscito il 12 aprile dello stesso anno. A luglio pubblica “fiori/posto sbagliato” in collaborazione con fenoaltea, mentre il 17 gennaio 2025 esce “fulmine a ciel sereno”.

L’artista è ora pronto a presentare il suo nuovo album, “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù”, che promette di essere un altro capitolo significativo nel suo personale viaggio musicale, dove intimità, sperimentazione e ricerca sonora si fondono in un’esperienza unica e coinvolgente.