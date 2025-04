Il più grave peccato gastronomico italiano ha un nome preciso: tagliare a fette la Mozzarella di Bufala Campana DOP. Un gesto apparentemente innocuo che ben il 68% dei consumatori commette regolarmente, alterando irrimediabilmente il delicato equilibrio tra la sapidità della pelle esterna e la dolcezza del cuore interno del prodotto.

L’inaspettata rivelazione emerge da un’approfondita indagine condotta da Fattorie Garofalo, riconosciuto come primo produttore mondiale di questa eccellenza casearia italiana. Lo studio ha coinvolto un campione significativo di 1.200 consumatori europei, accuratamente intervistati nei travel retail dell’azienda presenti nei principali aeroporti e stazioni ferroviarie italiane.

La ricerca, realizzata in vista della partecipazione dell’azienda a TuttoFood – la prestigiosa fiera internazionale dell’agroalimentare che si terrà a Milano dal 5 all’8 maggio – ha messo in luce una serie di comportamenti errati sorprendentemente diffusi.

Gli errori più comuni nella conservazione

L’indagine evidenzia come numerosi consumatori compromettano inconsapevolmente la qualità dell’esperienza gastronomica attraverso abitudini scorrette nella conservazione del prodotto.

Tra i comportamenti più dannosi riscontrati:

Consumare la mozzarella direttamente dal frigorifero , senza concederle il tempo necessario per raggiungere la temperatura ambiente, compromettendo così sia il sapore che la caratteristica consistenza elastica

, senza concederle il tempo necessario per raggiungere la temperatura ambiente, compromettendo così sia il sapore che la caratteristica consistenza elastica Immergere il prodotto in acqua del rubinetto, alterandone irrimediabilmente la salinità originale e il delicato equilibrio di sapori

Errori di consumo e abbinamento

Non meno problematiche sono le abitudini relative al consumo e agli abbinamenti gastronomici. La ricerca di Fattorie Garofalo evidenzia come molti consumatori tendano a:

Accompagnare la mozzarella con vini troppo tannici o corposi , inadatti alla sua naturale delicatezza

, inadatti alla sua naturale delicatezza Servirla con pane integrale o dalle note aromatiche troppo intense , che finiscono per sovrastare il gusto distintivo del latticino

, che finiscono per sovrastare il gusto distintivo del latticino Eccedere con condimenti aggressivi quali olio in eccesso, spezie o erbe aromatiche, che alterano l’identità genuina e pura del prodotto

Secondo gli esperti di Fattorie Garofalo, l’approccio ideale sarebbe consumare la mozzarella con le mani, modalità che permette di apprezzarne pienamente consistenza e freschezza. Quando proprio necessario utilizzare posate, andrebbero preferiti coltelli in ceramica a lama liscia, in grado di seguire la naturale fibrosità della mozzarella senza “strapparla”.

L’importanza sottovalutata dell’etichetta

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dall’indagine riguarda la scarsa attenzione riservata alle informazioni in etichetta. Ben il 31% dei consumatori dichiara di non prestare particolare attenzione alla denominazione di origine e alla provenienza del prodotto.

Per Fattorie Garofalo, la lettura attenta dell’etichetta rappresenta invece il primo fondamentale passo per:

Apprezzare meglio le caratteristiche della mozzarella

Comprenderne la tradizione produttiva secolare

Garantirsi autenticità e trasparenza

Proteggersi dalle imitazioni e dal fenomeno dell’Italian Sounding

Conoscere approfonditamente ciò che si sta acquistando significa anche rispettare il lavoro meticoloso di chi produce eccellenze certificate e di chi regolamenta i disciplinari di produzione, salvaguardando un patrimonio gastronomico unico.

Italiani solo quarti in Europa per attenzione al consumo

Particolare interesse suscita la classifica stilata dal sondaggio riguardo i cinque popoli europei più attenti nel consumo corretto della mozzarella di bufala:

Al primo posto troviamo sorprendentemente i tedeschi, che si distinguono per meticolosità e informazione accurata sul prodotto Seguono gli spagnoli, particolarmente attenti alla temperatura di servizio e alla semplicità negli abbinamenti Sul terzo gradino del podio i francesi, abili nell’integrare la mozzarella in preparazioni fredde e raffinate

Solo al quarto posto si classificano gli italiani, penalizzati proprio dalla familiarità con il prodotto che spesso genera disattenzione: tendono a conservarlo impropriamente, a condirlo eccessivamente e frequentemente a tagliarlo in modo errato, dando per scontata un’eccellenza che invece richiederebbe maggiore cura.

Chiude la classifica la popolazione belga, caratterizzata da un approccio più riservato ma in crescita per quanto riguarda la cultura del prodotto.

L’impegno per l’educazione al consumo consapevole

Fattorie Garofalo sottolinea con forza come il proprio impegno non si limiti alla qualità della produzione, ma si estenda anche all’educazione dei consumatori, elemento considerato fondamentale per valorizzare il consumo della Mozzarella di Bufala Campana DOP in modo autentico, rispettoso e pienamente consapevole.

Per l’azienda, educare significa non solo preservare una tradizione secolare, ma anche garantire al pubblico un’esperienza gustativa completa e corretta, capace di rendere memorabile ogni assaggio di questo straordinario prodotto.

Nonostante i numerosi errori che si commettono quotidianamente, è proprio la straordinaria bontà della Mozzarella di Bufala Campana DOP a imporsi sempre su tutto: un’eccellenza del gusto che continua a conquistare i palati di tutto il mondo, affermandosi come uno dei prodotti italiani più amati e riconoscibili a livello internazionale.