Empoli-Venezia 20 aprile 2025: probabili formazioni e anteprima

Domani, domenica 20 aprile 2025, alle ore 15:00, l’Empoli ospita il Venezia allo Stadio Carlo Castellani per la 33ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per la salvezza, rendendo questa sfida cruciale per il prosieguo del campionato.​

Situazione delle squadre

Empoli

L’Empoli si trova attualmente al 19º posto in classifica. La squadra toscana ha bisogno di una vittoria per alimentare le speranze di permanenza in Serie A. Il tecnico Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, ma conta sul supporto del pubblico di casa per ottenere un risultato positivo.​

Venezia

Il Venezia occupa la 18ª posizione in classifica. La squadra lagunare è reduce da una vittoria contro il Monza e cerca continuità per uscire dalla zona retrocessione. L’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a Daniel Fila per squalifica, ma potrà contare su Gytkjaer in attacco.​

Precedenti

In Serie A, Empoli e Venezia si sono affrontate 5 volte:​

2 vittorie per il Venezia

3 pareggi​

L’Empoli non ha mai vinto contro il Venezia nella massima serie. ​

In totale, considerando anche la Serie B, le due squadre si sono incontrate 12 volte, con 3 vittorie per l’Empoli, 5 per il Venezia e 4 pareggi.

Probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1)

Portiere : Vásquez​

: Vásquez​ Difensori : Goglichidze, Marianucci, Viti​

: Goglichidze, Marianucci, Viti​ Centrocampisti : Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella​

: Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella​ Trequartisti : Esposito, Fazzini​

: Esposito, Fazzini​ Attaccante: Colombo​

Allenatore: Roberto D’Aversa​

Indisponibili: Ismajli, Anjorin, Solbakken, Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas, Pellegri.

Venezia (3-5-2)

Portiere : Radu​

: Radu​ Difensori : Sverko, Idzes, Candé

: Sverko, Idzes, Candé Centrocampisti : Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson​

: Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson​ Attaccanti: Oristanio, Gytkjaer​

Allenatore: Eusebio Di Francesco​

Squalificati: Fila. Indisponibili: Maric, Stankovic, Schingtienne, Svoboda.

Informazioni sulla partita

Data e ora : domenica 20 aprile 2025, ore 15:00​

: domenica 20 aprile 2025, ore 15:00​ Stadio : Carlo Castellani, Empoli​

: Carlo Castellani, Empoli​ Arbitro : Massa​

: Massa​ Diretta TV: DAZN​

Pronostico

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti salvezza. Il fattore campo potrebbe favorire l’Empoli, ma il Venezia ha dimostrato di saper affrontare con determinazione le sfide decisive.​