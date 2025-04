Empoli-Venezia 2-2: un pari che complica la corsa salvezza

Un punto che serve a poco

Empoli e Venezia pareggiano 2-2 al Castellani, in una sfida cruciale per la salvezza. Entrambe le squadre restano a 25 punti, a uno dal Lecce quartultimo. Con cinque giornate alla fine del campionato, la permanenza in Serie A si fa sempre più difficile per entrambe le formazioni, in un finale di stagione che si preannuncia al cardiopalma.

La partita

Il primo tempo è stato equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti e un ritmo non particolarmente elevato, vista l’importanza della posta in palio. Nella ripresa, il match si è acceso con l’Empoli che passa in vantaggio al 59′ grazie a Fazzini, abile a finalizzare un’azione ben orchestrata dai toscani.

Il Venezia non si arrende e trova il pareggio al 67′ con Yeboah, che segna il suo primo gol in Serie A, regalando nuove speranze ai lagunari. La partita diventa sempre più intensa e all’85’ è Busio a portare avanti il Venezia, facendo esplodere di gioia il settore ospiti.

La gioia dei veneti dura però solo due minuti, perché all’87’ Anjorin firma il definitivo 2-2 per l’Empoli, rimettendo tutto in equilibrio e fissando il risultato sul pareggio.

Classifica e prossime sfide

Empoli : 25 punti

: 25 punti Venezia : 25 punti

: 25 punti Lecce: 26 punti

Nella prossima giornata, l’Empoli affronterà la Fiorentina in un match complicato contro una squadra che lotta per l’Europa, mentre il Venezia se la vedrà con il Milan in casa, in un’altra sfida fondamentale per la corsa alla salvezza contro un avversario alla ricerca di un risultato importante per la classifica.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/